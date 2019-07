Amici Vip e Temptation Island Vip, a condurre arrivano Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi

Maria De Filippi è la regina incontrastata di Mediaset. La conduttrice, oltre alle sue trasmissioni storiche, come “Uomini e Donne”, “C’è posta per te”, e i due talent show “Amici” e “Tú Sí Que Vales”, negli ultimi anni ha ottimi successi grazie alla due versioni vip e nip di Temptation Island, il reality show di Canale 5.

Ogni sua trasmissione viene prodotta dalla “Fascino PGT“, società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI e fondata da lei insieme a Maurizio Costanzo, che ha ceduto tutte le quote alla moglie nel 2008. L’azienda produce anche altri programmi di successo, come “L’intervista” e il “Maurizio Costanzo Show”.

Maria De Filippi è pronta ad accaparrarsi due nuove conduttrici

Nella prossima stagione di Mediaset, i telespettatori aspettano le due edizioni vip di “Amici” e quella di “Temptation Island”, oltre ai soliti programmi che conduce da ormai molti anni. Sappiamo benissimo che T.I. vip non verrà condotto da “Queen Mary”, negli ultimi giorni abbiamo scoperto che Maria De Filippi non sarà al timone nemmeno di “Amici Vip”, decidendo di condurre unicamente la versione dedicata ai ragazzi emergenti.

Secondo il blog di Davide Maggio, Maria De Filippi avrebbe scelto già le conduttrici per la prossima stagione: “Stando a quando ci risulta, pur non essendoci ancora nero su bianco, Michelle Hunziker sarebbe in pole per la conduzione della versione celebrity del talent di Maria De Filippi, mentre Alessia Marcuzzi potrebbe approdare a “Temptation Island Vip”.

Entrambe le conduttrici quindi sono molto impegnate per il prossimo anno: Michelle Hunziker, oltre a dover condurre “Amici Vip“, sarà anche al timone della seconda stagione di “All Together Now”, mentre Alessia Marcuzzi, oltre a “Temptation Island Vip“, condurrà “Le Iene” e la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“.

Per il momento sono solamente indiscrezioni, poiché fino a pochi giorni fa, Filippo Bisciglia sembrava vicinissimo a condurre anche la prossima edizione vip di Temptation Island. Invece, secondo Davide Maggio, Maria De Filippi avrebbe scelto un nome totalmente diverso per il suo reality show.