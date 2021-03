Tommaso Zorzi pronto per "Amici": Maria De Filippi ha scelto lui

Se lo erano detti, lo si vociferava, ma adesso sembra essere realtà: Tommaso Zorzi lavorerà per Maria De Filippi. Il vincitore del “Grande Fratello Vip” non ha mai nascosto il suo desiderio di conoscere e lavorare con Queen Mary, dicendosi addirittura disposto a fare le fotocopie per lei. Quando l’influencer era recluso nella casa più spiata d’Italia, la De Filippi gli fece una sorpresa.

Adesso però che il reality è terminato, la collaborazione tra Zorzi e la conduttrice pare si stia concretizzando. Il futuro televisivo di Tommy sembra essere scritto e proprio alla corte della De Filippi, come lui ha sempre sognato. Ma cosa avrebbe in serbo per l’influencer, Queen Mary? A lanciare l’indiscrezione è stato “Il Messaggero“. Secondo il giornale, la possibilità che il vincitore del GF Vip diventi uno dei giudici di “Amici”, è altissima.

Il serale del talent show è ormai alle porte e la De Filippi starebbe iniziando a mettere su la macchina con nomi di primo livello, tra cui proprio quello di Tommaso Zorzi. Ad avallare la teoria de “Il Messaggero”, vi è un altro grande indizio. Durante la messa in onda della puntata del 7 marzo di “Live – Non è la D’Urso“, nel salotto di Barbara D’Urso un grande assente è stato proprio Zorzi.

Si è parlato di veto, ma adesso la testata giornalistica ha dato qualche info aggiuntiva. Stando a quanto afferma “Il Messaggero”, la mancata partecipazione di Zorzi al programma della D’Urso, sarebbe legata proprio alla sua imminente presenza ad “Amici” e al fatto che la De Filippi non voglia che personaggi a lei vicini partecipino alle trasmissioni della sua collega.

Già nelle scorse settimane, si è parlato di un clausola nel contratto Mediaset di Queen Mary, nella quale tutti i personaggi che lavorano con lei non devono poi partecipare ai salotti d’ursiani. Effettivamente nessun tronista, nessun personaggio di “Temptation Island” e così via, ha mai preso parte ai programmi Mediaset condotti da Barbarella.

Addirittura, quando Pippo Franco e suo figlio Gabriele (che in passato ha partecipato a “Temptation Island” con la sua ex) furono ospiti della D’Urso e si toccò l’argomento della storia ormai naufragata del giovane con la sua ex, non venne menzionata la trasmissione della De Filippi. Ci risiamo, anche Tommy non ha partecipato a “Live- non è la D’Urso”, segno questo che ancora una volta dietro ci sia lo zampino di Queen Mary.

Ovviamente Tommy, ha scelto la De Filippi e la possibilità di poter lavorare con lei, dato che non ha mai nascosto di nutrire un debole per la conduttrice pavese. Sicuramente, se Zorzi dovesse essere uno dei prossimi giudici al serale di “Amici”, per lui sarà un’opportunità grandissima e che per nulla al mondo si lascerebbe sfuggire.