"Live – Non è la D’Urso", Tommaso Zorzi non partecipa a causa di un veto: l’indiscrezione

È il vincitore della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Dopo quasi 6 mesi di reclusione, Tommaso Zorzi e gli altri finalisti hanno ripreso in mano la loro vita e adesso, per loro è giunto il momento delle varie ospitate nei salotti televisivi. Se tutti i finalisti hanno preso parte all’ultima puntata di “Verissimo”, lo stesso non si può dire per le trasmissioni di Barbara D’Urso.

Nello specifico, dopo un’intensa chiacchierata con Stefania Orlando, dopo che Pierpaolo Pretelli parlasse di Giulia Salemi, a “Live – Non è la D’Urso” ci si aspettava di vedere anche Zorzi. Ma proprio il vincitore è stato il grande assente della puntata del 7 marzo. Ovviamente la mancata presenza di Tommy ha fatto rumore e il web ha iniziato ad indagare.

Ciò che è saltato fuori è che l’assenza di Tommaso Zorzi a “Live- non è la D’Urso” sia attribuibile ad un veto che gli impedirebbe di prendere parte al salotto domenicale della conduttrice campana. Nulla di più è stato aggiunto, anche se Zorzi seguiva la puntata. Difatti, quando è stato il momento di intervistare Stefania Orlando e suo marito Simone Gianlorenzi, l’influencer ha pubblicato alcune storie Instagram nelle quali supportava la sua amica e dimostrava di guardare la puntata.

La stessa D’Urso, qualche giorno fa, ha postato su Twitter uno scatto che la ritraeva insieme a Zorzi qualche anno fa. La foto è stata accompagnata dalla seguente didascalia: “Un po’ di tempo fa, col cuore“. Al momento tutto tace, né la D’Urso né l’influencer hanno fornito spiegazioni in merito all’assenza di Tommy a “Live- non è la D’Urso”.

Sulla questione del veto, nessuna informazione aggiuntiva vi è stata e l’indiscrezione potrebbe anche non corrispondere a verità. Sicuramente la certezza è che Zorzi non ha preso parte al salotto di Barbarella e stando a quanto si apprende in giro, nemmeno in futuro ciò dovrebbe accadere. La situazione è ingarbugliata e dunque, non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.