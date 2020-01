"The Good Doctor 3", dal 14 febbraio su Rai 2

Il dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore, torna su Rai 2 a partire da venerdì 14 febbraio 2020. La programmazine sarà alle ore 21.20 ed ogni settimana verranno trasmessi due episodi. Per chi non se lo ricordasse, la serie è un medical dramma di grande successo internazionale della “ABC” giunto alla terza stagione. La serie è un remake prodotto dal creatore di Dr. House (Devid Shore) e di Lost (Daniel Dea Kim).

La terza stagione, come le precedenti, è composta da 18 episodi ed è attualmente trasmessa negli Stati Uniti. Ma in Italia la messa in onda inizia a pochi mesi di distanza dall’america, nonostante ciò la programmazione italiana terminerà quasi in contemporanea con quella degli Stati Uniti.

Anche la terza stagione si baserà su difficili casi medici, in cui i sanitari del San Jose St. Bonaventure Hospital faranno del loro meglio per curare i pazienti, ovviamente fra tutte le giovani menti spiccherà quella del protagonista Shaun Murphy che è un medico specializzato in chirurgia ed affetto da autismo e dalla sindrome di savant.

Il compito più difficile sarà quello di Sean. Il ragazzo oltre a dover svolgere le normali funzioni di medico dovrà anche imparare ad interagire con i colleghi ed i pazienti cercando di superare le sue barriere personali ed anche le barriere che gli impone la sua patologia. Il giovane sarà affiancato ed aiutato dal suo mentore Aaron Glassman per cercare di diventare un bravo dottore ed avere empatia.

I fan si appassioneranno alla vita sentimentale di Shaun Murphy, proprio per questi i personaggi di Claire, Lea e Carly acquisiranno maggiore importanza. Alla fine della seconda stagione Shaun Murphy era insieme a Carly, una dottoressa che lavora nel reparto devo è stato trasferito. Murphy inizierà la terza stagione affrontando i suoi dubbi sulla sua incapacità di avere una relazione.