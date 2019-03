Confermato "The Good Doctor 3", ecco le anticipazioni

Ogni domenica su Rai 2 alle ore 21:00 si può assistere a The Good Doctor 2, la serie è incentrata sulla vita professionale privata del dottor Shaun Murphy, un ragazzo affetto da una forma di autismo che fa il medico, proprio nel periodo in cui ancora in onda la seconda stagione è stato confermato da Rai2 che ci sarà un seguito e quindi potremmo assistere a The Good Doctor 3.

La terza serie di The Good Doctor dovrebbe essere trasmessa a settembre, negli Stati Uniti. È prevista la messa in onda del trailer da agosto e quindi probabile che in Italia si potrà vedere la terza serie entro la fine dell’anno 2019 o l’inizio del 2020.

Gli sceneggiatori hanno lavorato alla trama con il più assoluto riserbo, ma alcune indiscrezioni sono circolate comunque. Per quanto riguarda gli attori sembra confermata la presenza di tutti i membri dell’equipe del San Jose St. Bonaventure Hospital. Quindi nel terza serie rivedremo il chirurgo Nail Melendez, la specializzanda Clear Browne, il presidente Marcus Andrews e la vice presidente dell’ospedale Allegra Aoki.

Mancano quattro puntate alla conclusione della seconda serie in queste 4 puntate scopriremo cosa accadrà al dottor Aaron Glassman mentre del dottor Murphy che ha subito un intervento al cervello è che sta mostrando dei sintomi neurologici sospetti. Sempre vedendo concludere la serie ci renderemo conto di quello che succederà alla coinquilina di Murphy ed anche alla dottoressa Audrey Lim.

Nelle prossime puntate vedremo un personaggio che verrà promosso, questa promozione a sconvolgere l’equilibrio dell’ospedale. ci sarà Inoltre un intreccio sentimentale tra due personaggi. Molto probabile la serie si concluderà con una crisi del dottor Murphy il quale attraverserà un periodo difficile nel quale crollerà la sua convinzione di diventare un chirurgo. È probabile che sarà proprio questo il punto interrogativo che legherà la seconda e la terza serie.