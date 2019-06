Temptation Island vola in ascolti: Filippo Bisciglia e la Mennoia ringraziano tutti. La frecciata a Barbara D’Urso

Grande attesa per l’inizio di Temptation Island che ha debuttato ieri sera, lunedì 24 giugno, su Canale 5 battendo tutti i record delle passate stagioni, in fatto di ascolti. Il reality show presentato da Filippo Bisciglia ha superato ogni più rosea aspettativa, raggiungendo i 3 milioni e mezzo di spettatori e il 22% di share.

Una scommessa vinta per la squadra di Maria De Filippi che, con grande serietà e dedizione, hanno anche quest’anno organizzato un reality show capace di attirare l’attenzione dei telespettatori nelle afose serate estive.

Temptation Island, il boom di ascolti e i ringraziamenti di Bisciglia e della Mennoia

Filippo Bisciglia non perde tempo e su Instagram ringrazia di cuore i milioni di telespettatori che lo hanno seguito e decretato il successo del suo programma: “Partenza BOOM per la prima puntata di Temptation Island …. Grazieeeeeeeee a tutti per ieri sera … eravate tantissimi, incredibile … ma ho “UNA NOTIZIA PER VOI” (autocit.): fondamentale ancora non avete visto nulla“. Nelle prossime puntate sapremo a cosa si stava riferendo Bisciglia.

Anche Raffaella Mennoia, storica collaboratrice dei programmi targati Maria De Filippi, ha voluto ringraziare i fan della trasmissione con una Instagram Stories: “Buongiorno a tutti! Sono usciti i dati di ascolto.. grazie!“. Poi arriva quella che in molti hanno pensato essere una velata frecciatina a Barbara D’Urso: “Non sto qui a dilungarmi su numeri e cose perché le trovo veramente spiacevole e volgare“, ricordiamo infatti che la Carmelita Nazionale ha l’abitudine di postare sui social i dati auditel delle sue trasmissioni, documentandoli ampiamente con comunicati stampa e screen vari. La Mennoia alla fine, però, cede alla tentazione di rivelare almeno il numero dei telespettatori sintonizzati su Canale 5, “3 milioni e mezzo, ragazzi non so come ringraziarvi, grazie, grazie, grazie, cia!“.

Nella puntata di ieri sera abbiamo già assistito alla richiesta di falò da parte di Andrea e l’assenza di Jessica che ha voluto continuare la sua avventura sull’isola di Temptation. Inoltre Filippo Bisciglia ha consolato Ilaria dopo i video su Massimo che le facevano vedere un fidanzato molto interessato alla single Federica Lepanto.