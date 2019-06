Temptation Island, Jessica non si presenta al falò di confronto con Andrea. Lo sfogo con il single Alessandro

Temptation Island ha iniziato ieri sera, lunedì 24 giugno, a tenerci compagnia sugli schermi di Canale 5, nelle torride serate estive come ormai ci ha abituati da tempo. Filippo Bisciglia ha ripreso le redini della trasmissione e ha cominciato ad accompagnarci lungo il viaggio nei sentimenti di 6 coppie.

Abbiamo conosciuto, tra le altre, Andrea e Jessica. I due ragazzi avrebbero dovuto sposarsi, ma Jessica, dopo avere già scelto l’abito, la location e quant’altro, ha avuto un ripensamento e ha fatto saltare le nozze: “Se l’ho fatto è perché ho capito che non era quello che volevo… A settembre ho annullato, non sono più sicura di essere innamorata di lui.. non mi prende mentalmente“, ora ha voluto mettersi in gioco per capire davvero cosa l’ha portata ad una così dura e definitiva decisione.

Giorni fa, Maria De Filippi e Filippo Bisciglia avevano spoilerato che una coppia avrebbe richiesto il falò nella prima puntata e infatti, Andrea ha chiesto di incontrare immediatamente Jessica non appena visionati i primi video della ragazza. I filmati non lasciavano molto spazio ai dubbi: Jessica e il single Alessandro hanno dimostrato fin da subito molta sintonia e attrazione.

Temptation Island, Jessica si avvicina al single Alessandro. La delusione di Andrea

La ragazza ha ricoperto il tentatore di complimenti, sia sul piano fisico che su quello mentale: “Non ti avevo notato all’inizio… Non c’è bisogno che ti dico che sei bellissimo“, per poi affermare che anche se tra loro non c’è mai stato un bacio, è come se ci fosse già stato.

“Tu sei profondo, diverso, ti distingui proprio. Sono sicura, anche se ti conosco da poco, che tutto quello che mi dici è verità”, Andrea è costretto ad ascoltare le parole di Jessica e, una volta finito di visionare tutti i filmati, non riesce a trattenere la sua immensa delusione: “Ma lei si rende conto che le parole hanno un peso? Lei ragiona quando parla oppure no? Mia madre l’ha accolta come una figlia, sono deluso“, per poi sfociare in un rabbioso: “Mi fa schifo, mi fa veramente schifo!“.

Temptation Island, Andrea chiede il falò di confronto con Jessica

A questo punto Andrea pensa che l’unica soluzione possibile sia la richiesta di un falò immediato, cosa che la redazione gli concede, ma il risultato di questo incontro non è certo quello che il ragazzo si augurava. Infatti, Jessica non si presenta al falò, lasciando un deluso e amareggiato Andrea solo e sconsolato.

Il ragazzo ritorna nei suoi alloggi e si sfoga con i suoi compagni di viaggio per poi rimanere da solo con il suo dolore e i suoi tormenti, e si lascia andare ad un pianto disperato: lui ha sempre dichiarato di essere innamorato di Jessica e voler passare la sua vita con lei. Nel frattempo, la ragazza messa al corrente della decisione di Andrea, dichiara di non voler interrompere il suo percorso a Temptation Island e, in uno sfogo con Alessandro, rivela i motivi che l’hanno spinta a prendere quella decisione: “Questa sera non lo voglio vedere. Non me ne voglio andare adesso. Se voleva lasciarmi, alla fine e mi lasciava alla fine. Mentre se mi ha chiesto il falò adesso, vuole dire che vuole stare con me. Vuole che questa cosa vada avanti”.