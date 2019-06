Temptation Island, Filippo Bisciglia consola Ilaria dopo i video su Massimo: "Devi amarti di più"

Durante la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island non sono mancate le sorprese, Filippo Bisciglia ha iniziato il programma presentando alle sei coppie di fidanzati le tentatrici e i tentatori. Da subito alcune coppie sono entrate in crisi, come quella formata da Andrea e Jessica, quest’ultima ha infatti preso una cotta per un single dopo poche ore dall’arrivo nel villaggio.

Altra coppia entrata subito in crisi è quella formata da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, i due stanno insieme da qualche anno e convivono, tuttavia entrambi hanno dichiarato che nell’ultimo periodo il loro rapporto si è appiattito ed hanno quindi deciso di partecipare a Temptation per cercare di capire se il loro legame può durare ed avere un futuro.

Dopo poche ore dall’inizio delle registrazioni, Filippo ha fatto vedere dei video a Ilaria, nei quali Massimo parlava delle continue litigate con la sua ragazza e della sua pesantezza arrivando a dire che lui non ha nessuno stimolo per lei che preferisce stare fuori con gli amici o giocare alla Playstation piuttosto che stare con lei e che considera la casa in cui convivono una gabbia. Massimo ha addirittura dichiarato che per mesi la coppia ha cercato di avere un bambino e di essere contento che questo bambino non sia arrivato.

Ilaria dopo i video è scoppiata a piangere, non solo per le dichiarazioni di Massimo, ma soprattutto per l’avvicinamento del ragazzo alla tentatrice Federica Lepanto, ex vincitrice del Grande Fratello di alcuni anni fa, ed ha affermato di non avere dubbi sul reale interessamento di Massimo alla corteggiatrice, sfogandosi con Filippo Ilaria ammette di essersi annulata per Massimo e di non meritarsi questo comportamento. Il conduttore a questo punto ha consolato la ragazza: “Ilaria devi imparare ad amarti di più. Che ne dici?”.

Anche Massimo ha visto dei video di Ilaria dove la ragazza si sfoga con dei tentatori e li ha commentati dicendo di ritrovare in lei sempre quella pesantezza da cui vuole fuggire, mentre in compagnia della tentatrice Federica Lepanto si sente più leggero e a suo agio, anche la Lepanto inoltre ha confessato di sentirsi legata a Massimo.