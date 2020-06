Temptation Island, presentata la quinta coppia formata da Andrea e Anna: 10 anni di differenza tra loro

La data d’inizio di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5, si sta avvicinando e proprio per questo motivo con il passare dei giorni vengono presentate nuove coppie. Fino a questo momento sono stati svelati i nomi di Antonella Elia con Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso, Valeria con Ciavy e Annamaria con Antonio.

La quinta coppia è quella formata da Andrea e Anna. Tra di loro ci sono dieci anni di differenza, poiché lui ha 27 anni mentre lei 37, e proprio a causa della loro età sembrano avere delle ambizioni totalmente diverse per quanto riguarda il loro futuro.

Il video di presentazione

La prima a presentarsi è Anna: “Ho 37 anni, e sono fidanzata con Andrea da 2 anni”. Immediatamente arrivano le dichiarazioni di Andrea: “Ho 27 anni, io con Anna andrei a vivere subito. Solo che lei vuole di più. Vuole un matrimonio, dei figli, e in questo momento per me è troppo per i miei progetti di vita”.

Ed è proprio il modo di vedere il loro futuro che li ha portati a testare il loro amore a “Temptation Island”. Infatti successivamente Anna aggiunge: “Se pensi una cosa del genere non ti dovresti prendere una donna più grande ed a me questa cosa mi spaventa e mi frena, e mi fa dire sai che c’è? Ma io sto solo perdendo tempo”.

Andrea spiega che per lui “Temptation Island” è una occasione per far capire a lei di provare dei forti sentimenti, ma vuole più tempo da Anna poiché nella vita, per lui, non esiste solamente la coppia. Il video di presentazione finisce qui, con lei che non conclude il discorso.

Al momento sembra essere una delle coppie più in bilico di questa edizione di “Temptation Island”, poiché entrambi sembrano avere dei progetti totalmente diversi. Ma, in questo reality nulla è scontato, e il loro rapporto potrebbe davvero rafforzarsi grazie ai consigli di Filippo Bisciglia, già partito alla volta della Sardegna.