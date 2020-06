Temptation Island: Filippo Bisciglia è pronto a partire per la Sardegna

Nonostante il Coronavirus aveva messo a rischio la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, il reality di Canale 5 sta per tornare ad allietare le serate estive di Mediaset per la gioia di tutti i telespettatori: nelle prossime settimane, presumibilmente a partire da martedì 7 luglio, infatti, prenderà il via la nuova edizione del programma.

Anche questa volta alla guida del racconto ci sarà Filippo Bisciglia, il quale avrà come sempre il compito di ascoltare e consigliare le fidanzate e i fidanzati che divisi in due diversi villaggi per 21 giorni saranno messi a dura prova dalla corte dei tentatori e delle tentatrici in gioco. Proprio Bisciglia, attraverso il suo profilo Instagram ha voluto condividere con i milioni di fan della trasmissione la gioia per l’imminente partenza verso la Sardegna e verso l’ormai celebre villaggio delle tentazioni.

Ancora nulla è stato svelato a proposito del cast e delle coppie in gara in questa nuova edizione di Temptation Island, anche se secondo alcune indiscrezioni probabilmente ci saranno alcune coppie vip alternate ad alcune coppie di persone comuni.

I primi di settembre tornerà poi la versione Vip del reality, che anche questa volta sarà condotta da Alessia Marcuzzi, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno. La prima versione dello show in versione Vip è stata condotta da Simona Ventura, la quale ha deciso di abbandonare la conduzione del programma targato Mediaset per fare ritorno in Rai.

Anche per questa versione, così come per quella tradizionale non c’è alcuna notizia certa in in merito alle coppie che parteciperanno, ma alcuni gossip sostengono che potrebbe partecipare Antonella Elia in compagnia del fidanzato Pietro delle Piane: i due avevano già fatto divertire i fan durante l’ultima edizione del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini, al quale la showgirl areava preso parte lo scorso inverno.