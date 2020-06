Temptation Island Vip, Antonella Elia e Pietro Delle Piane potrebbero far parte del cast

La conduttrice Maria De Filippi, insieme ai suoi autori, si stanno dando da fare per regalare un cast degno di nota ai fan di “Temptation Island Vip“. Ormai i programmi condotti da Queen Mary stanno terminando, poiché da pochi giorni si sono concluse le registrazioni di “Uomini e Donne“, e si è concluso anche “Amici Speciali”.

Secondo le ultime indiscrezioni a condurre questa edizione di “Temptation Island Vip” ci sarà nuovamente Alessia Marcuzzi, che ha convinto la De Filippi dopo l’esperienza della scorsa stagione. Però, per rendere possibile la realizzazione del reality, saranno fatti tutti i test necessari ai partecipanti e molto probabilmente ci sarà una quarantena volontaria di circa quattordici giorni prima di iniziare le registrazioni.

Le prime anticipazioni su “Temptation Island Vip”

Al momento vige il mistero su questa nuova edizione di “Temptation Island Vip“, ma Raffaella Mennoia, una delle autrici di Maria De Filippi, ha promesso ai fan di star lavorando duramente da mesi. E in queste ore il sito “Tv Blog” annuncia già la prima coppia che, escludendo colpi di scena, dovrebbe far parte del cast.

La coppia in questione è formata dall’ex gieffina Antonella Elia e Pietro Delle Piane: “L’attrice è reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, dove in più occasioni ha parlato del compagno, anche lui attore. La Elia (per la gioia del pubblico) è una collezionista di reality, avendo preso parte anche all’Isola dei famosi (per due volte!) e a Pechino Express”.

Pietro Delle Piane ha fatto parlare molto di sé quando Antonella Elia era dentro la Casa del “Grande Fratello Vip”. L’attore, oltre ad aver avuto una lite con Barbara D’Urso durante un collegamento nel talk show “Live – Non è la D’Urso” in onda su Canale 5, sarebbe stato paparazzato anche con Fiore Argento, la sua ex fidanzata.