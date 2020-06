Temptation Island: finalmente svelata la data ufficiale di inizio

Buone notizie per tuti i fan di Temptation Island: il reality delle coppie, infatti, sta per tornare su Canale 5 ad allietare le serate estive dei telespettatori e quest’anno lo farà in anticipo rispetto al solito. Se negli scorsi giorni Filippo Bisciglia aveva rivelato in prima persona di essere già arrivato in Sardegna per registrare le prime puntate del reality, ora è stata la redazione del programma a comunicare ai fan la data ufficiale in cui il villaggio delle tentazioni riaprirà i propri battenti pronto ad ospitare le coppie separate e i single che proveranno a mettere in crisi le storie dei partecipanti.

La data prescelta è giovedì 2 luglio, manca quindi poco più di una settimana e finalmente potremo conoscere tutti i single e le coppie in gioco e assistere alle dinamiche che si creeranno nel corso dei giorni. Fino ad ora solo due coppie che parteciperanno al reality sono state svelate.

La prima è formata da Antonella Elia e dal fidanzato Pietro delle Piane: attore lui, showgirl lei, abbiamo imparato a conoscerli nel corso del Grande Fratello Vip, quando Antonella era concorrente e lui ha fatto parlare di sé a lungo per un presunto tradimento con l’ex fiamma Fiore Argento.

Cosa succederà all’interno dei villaggi di Temptation Island è tutto da scopriremo, ma di certo i colpi di scena non mancheranno, visto che entrambi hanno personalità scoppiettanti.

La seconda coppia, invece, è composta da Manila Nazzaro e dal fidanzato Lorenzo Amoruso. Lei è stata Miss Italia nel 1999 e negli ultimi anni è tornata in Tv nelle vesti di conduttrice di Mezzogiorno in famiglia, prima di conoscere il fidanzato è stata sposata dal 2005 al 2017 com Francesco Cozza. Lui, invece, è un ex calciatore ed ex dirigente sportivo: la coppia è fidanzata da ormai quasi tre anni e si mostrano molto affiatati: riusciranno a superare le tentazioni del villaggio?