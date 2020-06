Temptation Island, il video di presentazione di Antonella Elia e Pietro Delle Piane

I preparativi per la nuova edizione di “Temptation Island“, condotto da Filippo Bisciglia, stanno andando avanti. Il reality show dovrebbe andare in onda nei prossimi mesi, ma intanto sui social della trasmissione vengono presentate le prime coppie che hanno deciso di mettersi in gioco.

Nel primo video possiamo vedere la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due hanno fatto già parlare durante la partecipazione dell’ex valletta di Raimondo Vianello al “Grande Fratello Vip“, poiché l’attore sarebbe stato rivisto insieme alla sua ex fidanzata Fiore Argento. La Elia tuttavia, dopo un breve periodo di titubanza, ha deciso di perdonarlo e credere al proprio compagno.

La presentazione di coppia

Nel video mostrato sui social network di “Temptation Island”, la coppia descrive brevemente i motivi dietro alla loro partecipazione al reality show di Canale 5. L’ex gieffina sembra voler stuzzicare l’attore, mentre Pietro Delle Piane cerca immediatamente di chiarire le cose.

La prima a prendere parola in questo video è Antonella Elia che svela il motivo dietro alla sua partecipazione: “Sto con Pietro da un anno e tre mesi. Ho detto sì a Temptation Island perché mi stuzzica molto l’idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da altri uomini”.

Pietro Delle Piane invece mostra immediatamente la sua possessività nei confronti della compagna: “Sono un uomo del Sud. Ho una gelosia proprio fisica. Non deve farsi toccare neanche le mani o i piedi. Meglio evitare”. La Elia invece conclude il video con una battuta: “E cosa faccio?!”.

Sicuramente con la presenza di Antonella Elia e Pietro Delle Piane a “Temptation Island” il pubblico può vederne delle belle. Fino a questo momento i due si sono mostrati sempre molto uniti, ma il seguente reality show ha messo a rischio anche le coppie, almeno sulla carta, che sembravano essere più sicure.