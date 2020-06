Temptation Island, la rivelazione di Antonio Zequila: "Mi hanno contattato"

I preparativi per la prossima edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e ideato da Maria De Filippi, stanno andando avanti. Per il momento le coppie ufficializzate sono quelle formate da Antonella Elia con Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Ma sulla trasmissione circolano numerosi voci sulle possibili coppie pronte a far parte della trasmissione. Quella più insistente è per la coppia formata da Gemma Galgani e Nicola “Sirius” Vivarelli, ma Filippo Bisciglia in varie interviste ha smentito questa discrezione. Più probabile invece la presenza di Sammy Hassan e Giovanna Abate, anche se nelle ultime ore si parla di una presunta crisi.

Le parole di Antonio Zequila

Antonio Zequila, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, sarebbe stato contattato per far parte di “Temptation Island”, come lui stesso afferma. E l’attore, al settimanale “Vero” diretto da Laura Bozzi, rivela di essere pronto ad accettare la proposta di Maria De Filippi, qualora arrivasse.

Zequila, per il momento, come da lui stesso dichiarato, si starebbe godendo la sua relazione con una modella molto più giovane di lui, che a quanto pare era una sua vecchia amica: “Sto vivendo una situazione nuova, con una ragazza che conoscevo già da un po’. Se sono rose, fioriranno. È una modella, più giovane di me. La gioventù alimenta la saggezza. In amore non ci sono divari generazionali. Conta solo stare bene insieme”. E sul reality show condotto da Filippo Bisciglia fa una confessione: “Temptation Island Vip? C’è stato un contatto. Vedremo che succede. Amo il mare. Amo la Sardegna. Io il costume l’ho già preparato”.

Difficilmente una persona si sbilancia così tanto su una possibile partecipazione a un reality show, quindi non va escluso che possa partecipare a “Temptation Island”. E sicuramente “Er Mutanda”, con la sua compagna ancora sconosciuta al pubblico, potrebbe regalare momenti di puro trash.