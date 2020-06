Temptation Island Vip, Filippo Bisciglia smentisce la presenza di Gemma Galgani e Sirius: "Non sono una coppia"

Da giovedì 2 luglio ritorna sul piccolo schermo la nuova edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 ideato da Maria De Filippi. Quest’anno per il programma c’è una novità molto importante: l’edizione “vip” si fonde con l’edizione “nip” diventando un tutt’uno.

Per il momento le due uniche coppie presentate dagli autori di “Temptation Island” sono quelle formate da Antonella Elia insieme a Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso. In una recente intervista a “Fanpage”, Filippo Bisciglia svela nuove novità sul cast.

Le parole di Filippo Bisciglia

Il conduttore ha svelato che le coppie, ed i suoi tentatori, andranno in onda senza l’ausilio delle mascherine, poiché il cast e gli autori sono stati messi in sicurezza. Infatti prima di iniziare le registrazioni tutti hanno fatto il controllo per il Coronavirus e gli addetti ai lavori non possono uscire.

E sulla sicurezza del cast ci tiene ad aggiungere: “Prima di arrivare qui tutti noi, dalle coppie, ai single, alla produzione, a me, abbiamo fatto i test sierologici due volte. Le coppie e i single sono stati in isolamento per poi essere trasferiti in totale sicurezza. Siamo chiusi in una bolla di vetro, super protetti. Non c’è posto più sicuro in Italia che Temptation Island”.

Nelle ultime settimane si è parlato anche di una possibile presenza di Sirius e Gemma Galgani, una delle coppie più discusse di “Uomini e Donne”. L’agente di Nicola Vivarelli, in una intervista sempre a “Fanpage”, ha smentito questa possibilità, dichiarando che fino a quel momento non hanno mai ricevuto una proposta.

Anche Filippo Bisciglia smentisce la loro partecipazione a “Temptation Island”: “A Temptation Island partecipano le coppie. Non credo che Gemma e Nicola lo siano”. Su Giovanna Abate e Sammy Hassan risponde in maniera più misteriosa: “Loro sono fidanzati quindi non posso rispondere”.