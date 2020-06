U&D, già giunta al capolinea la storia d’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan

L’ultima stagione di “Uomini e Donne” ci ha regalato non solo l’anomala frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ma anche la scelta della tronista Giovanna Abate, scelta che è ricaduta su Sammy Hassan. Nell’annata del Coronavirus e dell’ibrido tra trono over e classico, Giovanna dopo tante peripezie e soprattutto dopo l’ingresso a gamba tesa di Davide Basolo nel suo percorso, ha seguito il suo cuore e scelto il prorompente Sammy.

La loro conoscenza è stata molto particolare e alla fine il corteggiatore ha detto un si un po’ diverso alla sua tronista. In molti non credevano che la loro frequentazione fuori dagli studi, potesse andare avanti per molto tempo e a quanto pare, stando agli indizi emersi, i due sarebbero già in crisi nera, con la loro storia che è giunta al capolinea e durata per davvero il tempo di Natale e Santo Stefano, come si suol dire.

L’indiscrezione è stata lanciata da Amedeo Venza, il quale sarebbe entrato in possesso di alcune informazioni sulla storia tra Sammy e Giovanna. Venza, attraverso la pubblicazione di alcune storie Instagram ha dichiarato: “Giovanna e Sammy sono in profonda crisi. Una pausa di riflessione dovuta a una forte incompatibilità caratteriale“.

Il motivo alla base della rottura sembrerebbe essere l’incompatibilità caratteriale, quella stessa incompatibilità che si era ben compreso ci fosse anche durante la trasmissione. Ad avallare le voci, ci ha pensato la stessa Giovanna che attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un messaggio che non lascia spazio a dubbi: “Non voglio mancare di rispetto nessuno, vorrei solo portarlo in primis a me stessa“.

Dunque, come lo stesso Venza ha concluso il suo discorso, i due sembrerebbero essersi lasciati ed eloquente è stato il messaggio della stessa Abate. Quanto c’è di vero in questa storia non lo sappiamo, ma se è vero che più indizi fanno una prova ecco allora che la neonata storia d’amore tra Giovanna e Sammy è per davvero già giunta al capolinea.