Temptation Island, il reality andrà in onda: trovata una soluzione anti Coronavirus

I molteplici danni collaterali del Coronavirus hanno colpito anche la televisione, costretta a rivedere in toto i palinsesti e le registrazioni dei vari programmi, messi in ginocchio dai vari decreti che imponevano severe, ma necessarie, misure di sicurezza. Le prime a farne le spese sono state le trasmissioni che ruotavano intorno al pubblico, come ad esempio “La Corrida”, ma anche i reality show e i dating show hanno dovuto soccombere alle nuove regole.

Avvicinandosi alla stagione estiva, i fan di “Temptation Island” hanno iniziato a domandarsi quando e se il reality show sarebbe andato in onda. Nonostante le rassicurazioni fatte da Raffaella Mennoia, molti erano ancora dubbiosi su come poteva essere gestita la situazione, temendo di dover assistere ad un reality fatto a distanza attraverso video chiamate e chat.

Temptation Island, ecco la soluzione di Maria De Filippi e della sua squadra di lavoro

A portare buone notizie ci pensa “Blog Tv Italiana” che rende nota una soluzione che la “Fascino PGT” di Maria De Filippi, sembra stia valutando. In pratica, l’intero cast con annessa la squadra di lavoro, dovrebbe affrontare una quarantena in modo da “ripulirsi” da un ipotetico contagio e, finito questo isolamento, sarebbe in grado di lavorare in piena tranquillità.

Quindi, a quanto pare, una soluzione sembra essere stata trovata per far sì che il reality estivo più famoso della tv possa essere registrato senza sostanziali modifiche al format originale: ci saranno quindi avvicinamenti, massaggi e fuitine nel bagno, come da manuale. Questa soluzione sembra essere stata presa in considerazione anche da altri format in giro per il mondo.

Resta solo da capire chi sarà scelto per far parte del cast, i tempi cominciano ad essere ristretti, contando anche il periodo della quarantena obbligata. Insomma, se così sarà, a giorni dovrebbero arrivare notizie più precise circa la scelta delle coppie che partiranno per la Sardegna. Rimaniamo, quindi, in attesa.