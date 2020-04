Maria De Filippi si confessa: retroscena su U&D e "Temptation Island"

La conduttrice più amata della televisione italiana, Maria De Filippi è da poco tornata in onda con “Uomini e Donne“. Il famoso talk show è stato riadattato ai tempi del Coronavirus e il prodotto proposto è diverso rispetto a quello classico a cui siamo abituati, anche se a partire dal 4 maggio ci sarà la riapertura, rispettando però sempre le regole imposte dal Governo.

Maria De Filippi, attraverso un’intervista rilasciata a “VanityFair.it” ha parlato della difficoltà nel proporre un prodotto in televisione adattabile ai tempi che stiamo vivendo e soprattutto ha raccontato alcuni retroscena legati a “Uomini e Donne” e “Temptation Island“. Queen Mary, ha dapprima parlato di “Amici“, Maurizio Costanzo e Gabriele, suo figlio.

La De Filippi a proposito di “Uomini e Donne”, ha rivelato come sia stato difficile selezionare le chat di Gemma, un vero e proprio incubo che ha tenuto la conduttrice impegnata per tutta la quarantena: “Durante la quarantena ho solo letto le chat di Gemma. E’ stato un inferno selezionare tutto quello che le è arrivato. Avevo l’incubo di questa selezione“.

La dama torinese dunque è molto richiesta e solo quando si tornerà nuovamente in studio, potrà finalmente conoscere la vera identità dei suoi corteggiatori, tra le cui fila vanta la presenza di un giovane 26enne. Queen Mary ha poi parlato di “Temptation Island”, il docu reality estivo dove coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore e che tiene incollati alla Tv milioni di italiani.

Anche “Temptation Island”, a causa del Coronavirus subirà qualche ripercussione e dunque Maria e il suo staff hanno deciso di portarsi avanti con il lavoro, in modo da farsi trovare pronti quando giungerà il momento: “Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori“.

Insomma individuato il cuore pulsante della trasmissione, la conduttrice non nega che la sua redazione stia lavorando proprio su quel punto con il fine di rendere ancr più accattivante la trasmissione. In chiusura Maria ha confessato che tornerebbe volentieri sul palco del teatro Ariston, per condurre ancora una volta il “Festival di Sanremo“. Insomma la conduttrice non ha chiuso le porte a questa eventualità.