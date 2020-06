Temptation Island: ecco tutte le coppie che parteciperanno alla nuova edizione

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Quest’anno le coppie in gara sono state svelate tutte in partenza, nessuna sorpresa quindi per quanto riguarda i partecipanti al reality delle coppie. Ancora una volta si è scelto di unire coppie di famosi a coppie di non famosi, ma ciò che sorprende è la totale assenza di coppie che si sono formate all’interno di Uomini e donne, cosa che invece era molto comune in passato. Ma questo non è un punto a sfavore: le coppie in grado di regalare più trash sono sempre quelle “comuni” e la scelta di ricorrere a quattro coppie non famose è sicuramente vincente. Osservando i video di presentazione delle coppie si possono notare già diverse crepe nelle relazioni e ipoteticamente tutte potrebbero uscire separate: qualcuna riuscirà a resistere alle tentazioni del villaggio?