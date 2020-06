Grande Fratello Vip, Filippo Bisciglia potrebbe entrare nella casa di Cinecittà

Con il passare dei giorni vengono accostati sempre più nomi per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, reality condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo ed una opinionista femminile non ancora annunciata. Fino ad oggi, anche se non ci sono conferme da parte degli autori, nel cast dovrebbero esserci Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci.

Le indiscrezioni sui concorrenti non terminano però qui. Infatti secondo il sito “Dagospia“, anche Vera Gemma sarebbe in trattativa per far parte del “Grande Fratello Vip“, mentre Rosanna Cancellieri, anch’essa accostata negli ultimi giorni, in una intervista al portale “Adnkronos” rivela di non essere interessata a un reality show.

La nuova voce sul “Grande Fratello Vip”

Secondo il settimanale “Nuovo Tv”, direto da Riccardo Signoretti, il conduttore Alfonso Signorini starebbe puntando sempre più in alto. L’obiettivo del direttore di “Chi” è appunto formare un cast stellare, e gli ultimi nomi accostati sembrano puntare proprio in questa direzione.

E come svelato dalla rivista di gossip, Alfonso Signorini starebbe cercando in tutti i modi di convincere Filippo Bisciglia a far parte del “Grande Fratello Vip“. Il romano ha già partecipato alla sesta edizione del reality show, condotto ai tempi da Alessia Marcuzzi, classificandosi in seconda posizione dietro ad Augusto De Megni.

Sarebbe sicuramente un gran colpo per la trasmissione, ma al momento Filippo Bisciglia ha altri progetti per la testa. Infatti mancano sempre meno giorni all’inizio della nuova edizione di “Temptation Island”, il reality show di Canale 5 ideato e prodotto da Maria De Filippi, che quest’anno vedrà alcune novità molto importanti, come l’unione delle coppie “vip” con quelle sconosciute.

In una vecchia intervista rilasciata nella trasmissione culinaria condotta da Benedetta Parodi, Filippo Bisciglia ha parlato molto bene della sua esperienza al “Grande Fratello”, non escludendo un suo ritorno: “Me la sono giocata bene, mi sono divertito, è un’esperienza che rifarei”. Quindi, anche se al momento resta una congettura, una sua presenza al GF non sembra essere così improbabile.