Temptation Island, Aldo Grasso al vetriolo contro Maria De Filippi: "Sempre la figura dello zerbino"

“Temptation Island” è il reality show che la fa da padrone nell’assolata estate italiana, ma non sempre è visto di buon’occhio da tutti. Definito come un viaggio nei sentimenti, a volte vira la sua rotta verso situazioni al limite della sopportazione per una coppia di innamorati e le reazioni che hanno i vari fidanzati e fidanzate non sempre sono condivise dal pubblico.

Anche Aldo Grasso ha voluto fare un’analisi precisa del programma, ma le sue parole non sono certo lusinghiere né per il reality né per Maria De Filippi. In pratica, il critico televisivo, giornalista e professore universitario italiano, ha posto l’attenzione su un aspetto che ricorre spesso e volentieri nelle dinamiche del programma.

Temptation Island, Aldo Grasso commenta il programma di Maria De Filippi

“Io fatico sempre a capire perché la De Filippi – queste le parole di Grasso – faccia sempre fare alla donna la figura della zerbinata. Probabilmente sono gli ingranaggi spietati del format, sono le logiche del casting. Sta di fatto che il copione è un po’ sempre uguale”, ha dichiarato senza giri di parole.

Per Grasso i fidanzati assumono troppo spesso il ruolo del “gallo nel pollaio“, motivo per cui sembra sempre che la loro relazione sia insoddisfacente, mentre le fidanzate guardano le loro performance senza smettere di venerarli e di comprenderli, puntualizzando ogni volta che la decisione di partecipare al reality è stata presa per mettere alla prova il loro amore. Insomma, un copione trito e ritrito per Grasso che non porta nessun reale spunto di discussione in merito alla vita di coppia.

A riprova, però, che il critico conosca l’argomenti di cui parla, consiglia di seguire con attenzione le gesta di Ciavy, il fidanzato di Valeria e colui che sta facendo parlare di più sui social a causa di alcune presunte amanti che hanno lasciato dei commenti sulla pagina ufficiale di Temptation Island, rivelando relazioni segrete con il ragazzo nel passato: “Lui è il tipico partecipante di Temptation Island, quello che davanti agli amici si vanta di qualche debolezza caratteriale, che sa che è continuamente geolocalizzato dalla compagna. Tuttavia il suo ego è così grande e la velleità di apparire in televisione è la vera tentazione che gli fa perdere il controllo, lo espone al ludibrio di fronte al pubblico per le continue cafonate che fa“.

Questa sera, giovedì 9 luglio, tornerà su Canale 5 la seconda puntata del reality e le anticipazioni promettono momenti di forte tensione tra alcune coppie, come ad esempio tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro delle Piane: sembra che siano volati anche sonori ceffoni.