"Temptation Island", falò di confronto infuocato tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, volano schiaffi

La nuova edizione di “Temptation Island” ha preso il via da una settimana e già ne sono successe di tutti i colori. Le coppie in gioco hanno da dire tanto e la vicinanza a tentatori e tentatrici ha già mandato su tutte le furie e non poco, i rispettivi partner. Tra le coppie, come sappiamo, ci sono anche i famosi Antonella Elia e Pietro delle Piane.

Abbiamo imparato quest’anno a conoscere di più la Elia, grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip“, ma poco e niente si sapeva su Pietro. Durante la partecipazione di Antonella al reality show più longevo della televisione italiana, a delle Piane era stato attribuito un flirt con Fiore Argento, sua ex, flirt che l’uomo ha sempre smentito.

La storia tra Pietro e Antonella va vanti da circa un anno e dallo scorso aprile la coppia è andata a convivere. Adesso però hanno deciso di mettere a dura prova la loro relazione, partecipando a “Temptation Island”. Durante la messa in onda della prima puntata, non è emerso nulla di eclatante, ma stando alle anticipazioni sembrerebbe che tra Pietro e Antonella voleranno addirittura schiaffi.

Andando con ordine, le indiscrezioni fanno riferimento al falò di confronto finale tra i due. A parlare è stato il noto influencer Amedeo Venza, il quale ha anticipato non solo che tra la Elia e delle Piane ce già stato un falò di confronto finale, ma che questi sembrerebbe essere stato anche molto acceso e violento, con Antonella che ha mollato diversi ceffoni a Pietro.

Stando a quanto dichiarato da Venza, la Elia avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato, in quanto stizzita da alcuni atteggiamenti equivoci che Pietro avrebbe avuto con alcune tentatrici. Le parole di Venza, sono state: “Volano sberle…Il falò lo vedremo verso l’ultima puntata…Lei avrebbe alzato le mani a Pietro per via del comportamento poco corretto all’interno del villaggio…Alla fine dell’accesissima discussione…La domanda finale posta da Filippo Bisciglia ad Antonella Elia è stata la seguente: “Vuoi uscire insieme a Pietro Delle Piane?’ Cosa avrà risposto? Lo scopriremo solo vivendo…“.

Insomma, sembrerebbe che la Elia ci sia andata giù pesante e che non abbia perdonato a Pietro alcuni comportamenti particolari. Stando a quanto dichiarato da Venza, dovremmo vedere il falò di confronto tra i due verso la fine del programma e quindi bisognerà attendere ancora un pò prima di procurarsi i pop corn e mettersi comodi d’avanti al televisore, perché a quanto pare il trash sarà ai massimi livelli.