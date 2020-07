Temptation Island, Antonio e Annamaria: spuntano i commenti delle sue presunte amanti

Dopo la prima puntata di “Temptation Island” andata in onda ieri sera, giovedì 2 luglio, le acque tranquille del resort sardo si sono agitate parecchio. I protagonisti di questo debutto sono stati Antonio e Annamaria e proprio loro continuano a far parlare anche sui social per via di alcuni commenti lasciati sotto alla loro foto nel profilo Instagram ufficiale della trasmissione.

Dicevamo che nella prima puntata questa coppia è riuscita a farsi notare, soprattutto per i comportamenti di Antonio Martello nei confronti delle single nel suo villaggio. In pratica il ragazzo è partito subito in quinta e si è avvicinato parecchio alle varie tentatrici, arrivando a etichettare Annamaria come “ex”, in un momento di particolare euforia. Questo particolare ha mandato in crisi la ragazza che ha trovato una spalla su cui piangere in Antonella Elia.

Temptation Island, Antonio nei guai: i commenti che lo inchiodano

Al momento non si sa nulla di più a proposito, visto che la produzione del programma non sta rilasciando alcuna anticipazioni in merito alle puntate che ancora devono andare in onda. Proprio in queste ore però, sul profilo ufficiale Instagram della trasmissione, sono comparsi dei commenti che avrebbero messo Martello in guai molto seri.

In pratica, sotto l’immagine della coppia, alcune utenti hanno commentato quanto segue: “Antonio quante bugie hai raccontato? Comunque mi auguro che tu sia cresciuto, ma il ludo perde il pelo ma non il vizio”, “Non cambierà mai. È un grande attore, mai avuto dubbi su di lui. Io addirittura sapevo che giocava a calcio… e l’anno scorso che la figlia era la nipote”, e ancora “A giugno 2019 mi ha portato a Sorrento a parlare con il suo medico. Il 31 dicembre 2019 stava a casa mia… Figurati un po’”.

Ma non è tutto, un’altra utente ha scritto di aver ricevuto un messaggio da Antonio solo qualche mese fa, e un’altra ha sottolineato il fatto che la sua fidanzata – riferendosi ad Annamaria – è sempre pronta a perdonarlo. Insomma, una situazione davvero scomoda per lui che potrebbe scoperchiare il vaso di Pandora e far uscire tutti gli scheletri dall’armadio.