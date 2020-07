Temptation Island, Alessandro chiede immediatamente un falò di confronto con Sofia: "Non mi deve far passare da m**da!""

Nella giornata di ieri è iniziata una nuova edizione di “Temptation Island“, il reality show estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nonostante sia la prima puntata, non sono mancati colpi di scena, e alcune coppie stanno già mostrando i primi segni di cedimento.

Tra le coppie più a rischio, fino a questo momento, c’è sicuramente quella formata da Alessandro e Sofia. I due, che sono fidanzati da circa quattro anni e mezzo, non convivono ancora nonostante entrambi vivano a Perugia. A decidere d’intraprendere questa esperienza è Sofia, e spiega di essere pronta ad aggiustare la loro storia travagliata riparando tutti i suoi errori fatti in passato.

Alessandro furioso contro Sofia

Il primo gruppo a entrare nel pinnettu è quello delle donne, e il conduttore mostra a Sofia due clip riguardanti il suo fidanzato. Nel primo possiamo vedere Alessandro parlare bene della sua ex moglie, quando rivela di non volere figli con Sofia, mentre nell’altro video il suo fidanzato inizia a ballare con la single Beatrice. Nonostante non stia accadendo nulla di male, la ragazza inizia a sbraitare contro Alessandro: “Non ce la faccio. Lo sapevo che lui faceva schifo così. È un traditore ma vuole far passare me per la traditrice”.

Successivamente tocca agli uomini ad entrare nel pinnettu con l’obiettivo di vedere i primi giorni delle loro compagne. Nella clip mostrata ad Alessandro si vede che Sofia, parlando insieme ad un single, rivela di essere convinta dei tradimenti di Alessandro, anche se lui non li ha mai ammessi, rivelando di aver scritto ad altre persone nei momenti più difficili del loro rapporto.

In questa circostanza Alessandro diventa una furia e, dopo aver rivisto il video, dichiara: “Lei ha scritto al programma dicendo che dovevo recuperare la fiducia in lei e adesso dice che io l’ho tradita? Ma vaffa***lo! Voglio il falò di confronto. Subito, immediatamente. Non mi deve far passare da m**da! Ha detto che io sono stato con 4 o 5 persone? Stava descrivendo se stessa”. Per scoprire se Sofia abbia deciso di accettare o meno il falò di confronto bisognerà aspettare la prossima puntata di “Temptation Island”.