Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: Tim e Nadja si sposano

Ci sarà un colpo di scena durante le puntate tedesche della sedicesima stagione di Tempesta d’Amore. Le puntate della telenovela Tempesta d’Amore sono trasmesse dal lunedì al venerdì dalle 18:45 alle 18:55 e dalle 19:35 alle 20:30 su Rete 4. Il sabato e la domenica, sempre su Rete 4, invece, ci aspetta dalle 19:55 fino alle 20:30. Ecco di conseguenza cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che saranno trasmessi in Germania. Al Furstenhof si formerà una nuova coppia: Franzi Krummbiegl e Tim Degen. Franzi è una frutti cultrice e possiede delle tenute, Tim è il figlio segreto di Christoph.

La ragazza si è subito innamorata di Tim, soprattutto quando lui le ha quasi salvato la vita. In seguito anche Tim ha iniziato a provare dei sentimenti per Franzi e inizia così la loro storia d’amore. Proprio in questo momento, al Furstenhof arriva Nadja Holler. Decisa a riprendersi Tim, con cui aveva avuto una storia d’amore in passato, la donna farà qualsiasi cosa per eliminare la sua rivale in amore.

In un primo momento, però, i suoi imbrogli falliranno eccezionalmente e riuscirà soltanto a far riavvicinare Franzi e Tim. E così la spietata Nadja metterà in atto una trappola con molto coraggio: inventare la sua gravidanza. Nadja farà quindi credere a Tim di aspettare un figlio da lui, riuscendo infine a separare Tim e Franzi. Eppure Tim continuerà a pensare alla sua amata Franzi e così Nadja dicendogli di sentirsi trascurata, farà temere di abortire. A questo punto, avendo delle responsabilità nei confronti della donna e del bambino che nascerà, Tim deciderà di non badare ai suoi sentimenti e chiuderà la sua relazione con Franzi e chiederà a Nadja di sposarlo.

Tempo dopo Franzi ascolterà per caso una conversazione privata tra Nadja e Dirk Baumgartner, facendo una scoperta scioccante. Dirk ha una relazione nascosta proprio con Nadja, tradendo Tim. Dirk è il genero di Christoph, che arriva al Furstenhof con l’intento di rovinare quest’ultimo e Annabelle. Dirk scoprirà che Nadja sta solo inventando di essere incinta e, piuttosto che rivelarlo, diventerà suo complice e amante. Dispiaciuta, Franzi andrà ad avvisare Tim, che si affretterà ad andare dai due amanti certo di trovarli insieme.

Purtroppo, questo non avverrà, e Nadja userà la situazione per far credere che Franzi è una ragazzina ingelosita che ha provato a screditarla ingiustamente, e Tim le crederà. Franzi deciderà nonostante tutto di lottare per il proprio amore. Franzi si precipiterà infine al Furstenhof per impedire il matrimonio tra il suo amato Tim e Nadja, ma arriverà quando il suo amato e Nadja si sono già sposati.