Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: al Furstenhof arriva Linda, nuovo amore di André e sorella di Christoph

Un nuovo personaggio sta per arrivare al Furstenhof e farà parte della telenovela come protagonista di lunga durata. È una persona che fa parte della famiglia di Christoph Saalfeld e porterà alla scoperta di un segreto importante. Durante le puntate italiane di Tempesta d'Amore assisteremo a Christoph Saalfeld in ospedale in condizioni gravi, il coma!

Christoph innanzitutto aveva scoperto che Annabelle Sullivan non è in realtà sua figlia, e che l’ha ingannato, purtroppo prima di rivelarlo e di smascherare Annabelle, l’uomo sarà investito da Valentina, finendo in coma. Immediatamente le condizioni di salute di Christoph si sono rivelate molto gravi, e i medici in ospedale suggeriscono come unico modo per salvarlo, di fare un delicato intervento chirurgico, con il vincolo del consenso di tutti i figli dell’albergatore.

Annabelle non vuole che l’uomo si risvegli dal coma, altrimenti sarebbe smascherata, quindi non vorrà firmare il consenso. Per Annabelle l’incidente del “padre” è stata una fortuna, perché è l’unica persona che può svelare la verità su di lei, sulle sue origini e i suoi imbrogli. La Sullivan decide di conseguenza di non volerlo farlo risvegliare dal coma. Denise, invece, la figlia del Saalfeld, un giorno, sorprende Annabelle a frugare tra i documenti di Christoph.

A questo punto capisce che vuole approfittarsi della situazione del padre, per i propri vantaggi personali ed economici, e non è per niente preoccupata per i rischi dell’operazione, come invece ha cercato di far credere. Denise impensierita per il padre, decide di chiedere l’aiuto di sua zia. Al Furstenhof arriverà Linda Baumgartner, sorella di Christoph.

Scopriremo che Linda da qualche tempo non aveva contatti con il fratello, eppure dimostrerà di voler bene ancora a suo fratello. Dopo aver risposto a Denise, Linda aiuterà la nipote a far operare Christoph. Zia e nipote riusciranno a procurarsi una delega dal tribunale che permetterà l’intervento chirurgico a Christoph senza tener conto del divieto di Annabelle. Saalfeld sarà così operato. Linda oltre la sua famiglia, al Furstenhof la nuova arrivata troverà il suo nuovo amore: André Konopka.