Tempesta d’Amore, anticipazioni puntate del 3 e 4 febbraio: Christoph in fin di vita a causa di Valentina

Le nuove puntate della soap opera tedesca Tempesta d’Amore sono trasmesse sul canale televisivo Rete 4, nella fascia preserale, dalle ore 19,35 alle 20,30. La trama delle puntate di lunedì 3 e martedì 4 febbraio 2020 ci rivela le nuove vicende. Valentina Saalfeld, la figlia di Robert ha dimenticato totalmente quanto avvenuto la notte del suo diciottesimo compleanno, quando ha intenzionalmente travolto con l’auto Christoph Saalfeld, e adesso si trova fra la vita e la morte in ospedale.

Il matrimonio fra Paul e Romy dovrà essere rimandato un’altra volta, e invece fra Annabelle e Denise la situazione è sempre più distaccata. Joshua si è accorto che Valentina ha travolto Christoph Saalfeld, e ne parla con suo padre Robert. Robert e suo figlio cercano di pulire le prove dell’incidente, per evitare che Valentina, vada in prigione. Valentina non ricorda niente di quello che è accaduto. La vita di Christoph è ormai appesa a un filo. Per Michael è indispensabile che si faccia un intervento chirurgico.

Denise non dubita a dare il suo consenso, mentre Annabelle, coprendosi dietro la preoccupazione di un risultato avverso, si dice contraria. Infatti, se Saalfeld morisse, oppure restasse per sempre in coma, nessuno verrebbe mai a sapere cosa è successo fra Annabelle Sullivan e il suo patrigno poco prima dell’incidente. Fra le due, un giorno, c’è un violento confronto quando Denise trova Annabelle a rovistare fra i documenti di Christoph.

Intanto, una martora s’introduce nella mansarda dei Sonnbichler, provocando l’agitazione e l’irritazione di Alfons e Hildegard. Henry, veterinario dice alla coppia di non far fuggire l’animale che, in aggiunta, è una femmina in gestazione. Denise comprende che Joshua non vuole più far parte della sua vita. La sua indifferenza la rende triste. Lei non riesce a comprendere come sia accaduto che all’improvviso abbia smesso di volerle bene. Quello che Denise non sa è che l’artefice di questa situazione è la sua terribile sorella.

Senza nessuna intenzione la coppia composta da Jessica e Henry trova il suo percorso. Infatti, Henry scopre in Jessica, un’indole e un carattere che non s’immaginava. Jessica immagina e crede che probabilmente lui potrebbe essere l’uomo ideale. Intanto, c’è qualcuno che sta cospirando a loro insaputa. Infine, il desiderio di Romy è di sposarsi nel suo paese, Krauting, ma il palazzo comunale è chiuso. Ciò nonostante, Romy è intenzionata ad attendere e a rinviare le nozze pur di eseguire la funzione lì. Paul, invece, sembra avere urgenza di dare un nucleo familiare forte alla sua piccola Luna, e Romy diventerebbe un tipo di madre adottiva.