Tempesta d’Amore, anticipazioni puntata 1 febbraio: chi morirà al Furstenhof?

Una nuova puntata della soap opera tedesca Tempesta d’Amore sarà trasmessa sabato 1 febbraio 2020, sul canale televisivo Rete 4, dalle ore 19,35 alle 20,30 circa. Robert fa una dichiarazione a Eva che la scuote intensamente. Jessica quindi le consiglia di non lasciare che suo marito Robert la metta sotto pressione. Annabelle capisce di non poter più lottare, e tutti i suoi sforzi sono vani, una persona al Furstenhof morirà a causa sua.

Lucy comprende che André è sulle tracce del suo segreto. Lei abilmente cerca di nascondere il tutto. Hildegard incoraggia Henry a prendersi cura di Jessica che si sente depressa, ma lei fraintende la situazione. Romy e Paul non vedono l’ora che arrivi il giorno del loro matrimonio. Anche se Lucy gli suggerisce apertamente di non restare insieme, i due non riescono a passare la sera prima delle nozze in modo separato.

Sta per giungere il grande giorno. I due promessi sposi, alla fine, riusciranno a sposarsi? Annabelle comprende di essere riuscita a manovrare Joshua e a convincerlo a fare ciò che dice lei. Nel corso della funzione religiosa di Paul e Romy, Denise pretende con rabbia dal giovane Winter di essere onesta con lei, infatti, è convinta che stia solo simulando il suo ritorno con la Sullivan. Jessica racconta ad André di essersi innamorata di Henry. Lo chef le suggerisce di provocare in lui gelosia per unirlo a sé. La Bronckhorst gradisce i suoi consigli e vuole mettere in pratica al più presto i suoi suggerimenti.

Denise è molto amareggiata della presa di posizione di Joshua principalmente perché è arrivata all’improvviso. La giovane non avrebbe mai immaginato che alla fine Joshua tornasse sulle sue decisioni. Denise crede che sia accaduto qualcosa di positivo che l’ha portato a cambiare idea. Ma cos’è esattamente, adesso le sfugge. Intanto, Joshua si dà da fare affinché tutti cambino idea su Annabelle.

Lui crede che si siano lasciati influenzare dalle perfidie di Denise, mentre in realtà Annabelle è molto diversa da quello che appare. Queste frasi lasciano la giovane incredula, Denise non riesce a comprendere perché Joshua abbia cambiato così subito idea. Infine, Robert convince Joshua che sia meglio occultare le prove che Valentina ha travolto Christof.