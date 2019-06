“Tempesta d’Amore”, anticipazioni tedesche: i sensi di colpa di Henry

Leggiamo e scopriamo cosa ci svelano le anticipazioni tedesche della telenovela “Tempesta d’Amore”. Le puntate della soap opera le possiamo guardare e seguire sul canale televisivo Rete 4, tutti i giorni, alle ore 19,30. Annabelle riesce a far mentire Henry con Denise, in modo da riconciliarsi con lei. Il veterinario, tuttavia, si sente in colpa, non sa per quanto tempo riuscirà a stare sereno con la coscienza sporca, avendo negato a Denise la verità.

Alfons smaschera André, rivelando il suo imbroglio. Tina è arrabbiata con André, e gli lancia delle accuse molto serie. Ragnar crede che le sue preoccupazioni saranno presto dimenticate, ma accade qualcosa di imprevisto: riceve un messaggio. Bela ha dei sensi di colpa nei confronti di Romy. L’azienda di Ragnar è in gravi difficoltà economiche. Lui, spera di ricevere sovvenzioni da una fondazione ambientale islandese poiché conosce il proprietario della società.

Però all’improvviso il destino prende una svolta inaspettata perché non è il patriarca, ma la sua attraente figlia che giunge al Furstenhof. Denise e Henry vivono serenamente i loro sentimenti l’uno per l’altra. Annabelle sente che ha avuto successo, perché, è riuscita a dividere la sorella da Joschua e si propone di rincuorare il ragazzo, facendosi credere sua amica.

Romy si accorge che Bela prova dei sentimenti per lei. Dal momento che non vuole creare gelosia in Paul, fa finta di non aver capito. Romy riceve alla fine una lettera d’amore da Bela, e si sente ingenuamente emozionata. Robert e Christoph vengono a sapere che Eva è tornata dall’Italia e ha fatto una scelta. Denise scopre che Henry le ha detto delle menzogne. Il ragazzo cerca di eliminare le prove dei suoi coinvolgimenti ma viene colto sul fatto.

Ragnar vuole flirtare con Solveig per procurarsi i finanziamenti, e Tina si irrita. Romy dice a Bela che non ricambia i suoi sentimenti. Lei vuole tirarlo su di morale, e gli fa i complimenti per la sua lettera, incitandolo a scriverne altri di testi così. Invece, Bela fraintende il gesto e le parole.