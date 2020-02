Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: Annabelle è stata sequestrata

Le anticipazioni tedesche della telenovela Tempesta d’Amore ci annunciano delle novità. Tempesta d’Amore è trasmessa su Rete 4, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, nella fascia preserale, subito dopo il TG 4. Leggiamo cosa sta accadendo in Germania dove ha origine la soap opera Sturm der Liebe. Annabelle è scomparsa nel nulla senza lasciare nessuna traccia di sé. Paul nega di avere qualcosa a che fare con la scomparsa improvvisa di Annabelle. Christoph non crede a Paul, e decide di seguirlo di nascosto in ogni suo passo.

Nel frattempo, Annabelle si ritrova legata a una sedia e imbavagliata in una stanza buia. Al Furstenhof arrivano in questi giorni molti clienti. Di solito questo non è un problema per il rinomato albergo, ma questa volta si trovano in difficoltà, e Annabelle che riusciva a occuparsi di tutto non si trova da nessuna parte.

Werner decide di occuparsi di questa situazione. Bela si commuove per la storia di Alfons, e decide di dargli la moneta che ha trovato. Alfons gli deve un favore. Natascha è enormemente dispiaciuta per aver deluso Michael, quindi gli promette di non dubitare più di lui. Poco dopo Eva fa una considerazione su Michael, che porta Natascha a sospettare e a dubitare nuovamente sul marito. Eppure la promessa che Natascha ha fatto al marito sembra inderogabile.

Tim si accorge che c’è qualcosa che non va in Paul, e anche André è sorpreso dal suo comportamento. Soltanto Christoph sospetta che Paul abbia qualcosa a che fare con la scomparsa di Annabelle. Padre Rimpel scopre che una coppia reale risiede al Furstenhof.

Poi Padre Rimpel tenta di avvicinare il principe e la principessa von Lichtfeld-Baaden goffamente. Dopo che Tim ha fatto una proposta di matrimonio a Nadja, Franzi vuole allontanarsi da lui. Nadja continua a provocare Franzi. Infine Franzi ha modo di ascoltare una conversazione tra Nadja e Dirk.