Tempesta d’Amore, anticipazioni del 21 e 22 febbraio 2020: un’iniezione letale per Christoph

Le anticipazioni della telenovela tedesca Tempesta d’Amore sono ricche di sorprese. Le puntate di Sturm der Liebe sono trasmesse dal lunedì al venerdì dalle 18:45 alle 18:55 e dalle 19:35 alle 20:30 su Rete 4. Il sabato e la domenica, sempre su Rete 4, invece, ci aspetta dalle 19:55 fino alle 20:30. Durante le puntate di venerdì 21 febbraio e sabato 22 febbraio 2020 assisteremo a Michael che avrà un turbamento quando si renderà conto che Christoph sta di nuovo peggiorando nonostante il rischioso e delicato intervento chirurgico. Michael sospetta che l’albergatore sia andato di nuovo in coma. Nessuna persona in ospedale, sfortunatamente, sospetta dell’iniezione letale di Annabelle Sullivan.

Annabelle, fingendosi vittima, accusa Denise, dicendo che lei e la zia Linda non avrebbero dovuto concedere il permesso per l’intervento chirurgico. Denise si mette vicino al letto del padre. Ha un’inspiegabile sensazione ed è convinta che suo padre possa ascoltarla, avvertire la sua presenza. Henry e Jessica vanno a un importante appuntamento. Tuttavia con grande amarezza per il veterinario, Jessica ha un problema con la sua bambina, Luna, e deve rientrare a casa.

Natascha dubita che ad André gli piaccia Linda. Per questo motivo, decide di metterlo alla prova. Werner cerca di stabilire una relazione amichevole con la sorella di Christoph, Linda, ma la donna reagisce con indifferenza ai suoi tentativi di corteggiamento. Poi Linda lo blocca dicendogli che se suo fratello è in coma, quasi morto, è soltanto a causa della sua famiglia i Saalfeld, che lo hanno sempre odiato.

Valentina è ancora in carcere. Eva e Robert vedono che la ragazza sta provando molto dolore in quella situazione. I due le promettono che la faranno scagionare presto. Denise spera che Christoph si risveglierà dal coma. Per questa convinzione, riunisce tutta la sua famiglia vicino al suo letto. Purtroppo, l’albergatore non dà segni di miglioramento. Intanto, la situazione per Annabelle sta diventando rischiosa, poiché qualcuno potrebbe aver visto cosa ha fatto a Christoph.

Abbattuta e affranta, la Sullivan va al capo del letto del padre per scusarsi con lui. André chiede a Linda di aiutarlo a preparare una torta nuziale poiché non ci sono molti dipendenti al Furstenhof. Werner, invece, pare danneggiare tutti i progetti del fratello. Linda e lo chef, invece, intanto che Werner si sente trascurato, passano una serata molto interessante insieme.