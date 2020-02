Tempesta d’Amore, anticipazioni del 19 e 20 febbraio 2020: Valentina in prigione

Molti colpi di scena accadranno ai nostri protagonisti nelle puntate della telenovela tedesca Tempesta d’Amore. Le anticipazioni riguardano le puntate che saranno trasmesse su Rete 4 mercoledì 19 febbraio e giovedì 20 febbraio 2020. Sturm der Liebe ci aspetta dal lunedì al venerdì dalle 18:45 alle 18:55 e dalle 19:35 alle 20:30 su Rete 4. Il sabato e la domenica, sempre su Rete 4, invece, dalle 19:55 fino alle 20:30. Valentina ha paura e decide di scappare via. Dopo, all’improvviso, Franzi la trova e riesce a farle cambiare idea. Alla fine, Valentina vuole assumersi tutte le sue responsabilità per non far finire Robert nei guai.

Jessica si affligge a causa di Henry, infatti, crede che quest’ultimo sia interessato a Franzi. Infine, a chiarire la difficoltosa situazione tra i due, lo fa André, che comprende che Henry è molto attratto dalla mamma di Luna e che vorrebbe frequentarla. Mentre Denise spera che Christoph si sveglierà subito dopo il suo intervento, Annabelle ha un’altra intenzione. Annabelle, intanto, con una siringa s’introduce furtivamente nella stanza di Christoph.

Robert, Eva e Werner sono addolorati per la situazione giudiziaria di Valentina e sperano nel risveglio dal coma di Christoph, l’unico che potrebbe farla tornare libera. Valentina, intanto, in prigione dimostra di essere molto forte. Infine, Henry comincia a interessarsi di più a Jessica, e cerca la sua vicinanza andando a trovarla al suo salone di bellezza. Paul va nel suo appartamento e resta frastornato da quello che vede e che si ritrova all’interno. Si accorge che Lucy ha gettato tutti i ricordi e gli oggetti personali di Romy. Poi la ragazza è rimproverata con durezza.

Lucy, di conseguenza, inizia a piangere, affermando di aver agito in buona fede, confidando di riuscire ad aiutarlo realmente. Alla fine, il giovane comprende di essersi lasciato andare alla tristezza e si scusa con lei, giurandole che non si comporterà mai più male. Denise ha fiducia che, alla fine, suo padre si risveglierà. In lei si ravviva la speranza. Michael, però, si rende conto che la salute di Christoph sta un’altra volta precipitando.

Robert ringrazia Franzi per tutto ciò che sta facendo con Valentina. Vuole esserle grato e le assicura che persuaderà Annabelle ad assumerla come cameriera ai piani. Dopo la maschera di bellezza che Jessica ha applicato a Henry sul viso, succede qualcosa all’improvviso. Il ragazzo si vede allo specchio e nota che sul suo viso è comparso uno sfogo della pelle. Jessica Bronckhorst prova a giustificarsi e a sistemare. Lui, arrabbiato, le ricorda che ha un notevole incontro nel pomeriggio. La ragazza, dopo numerose prove per rimediare, riesce a realizzare un’efficace soluzione.