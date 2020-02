Tempesta d’Amore, anticipazioni del 17 e 18 febbraio 2020: Christoph si risveglierà dal coma?

Le puntate della soap opera di origine tedesca Tempesta d’Amore sono trasmesse su Rete 4, dal lunedì al venerdì dalle 18:45 alle 18:55 e dalle 19:35 alle 20:30. Il sabato e la domenica, sempre su Rete 4, invece, ci aspetta dalle 19:55 fino alle 20:30. Leggiamo cosa sta accadendo ai nostri protagonisti nelle anticipazioni delle puntate di lunedì 17 febbraio 2020 e martedì 18 febbraio 2020. Eva e Robert litigano di continuo perché si raccontano a vicende sempre bugie. Nel momento in cui la Saalfeld, a questo punto, non riesce più a sostenere la situazione e vuole soltanto sapere tutta la verità, all’improvviso succede qualcosa d’inatteso.

Annabelle non riesce a fare niente per ostacolare il progetto di Denise. Inoltre, la giovane donna è pronta a fare di tutto per nascondere la sua paternità, di cui Christoph ne è a conoscenza. Così progetta un malvagio piano per arrivare al suo scopo. Franzi deve riconoscere che il suo succo di mela ha un gusto terribile. È convinta che sia stata Jessica ad aggiungere qualcosa per farlo diventare così. La Bronckhorst, incolpata ingiustamente, ci resta molto male. Linda chiede ad André di aiutarla a preparare una torta particolare per una persona speciale. In seguito a vari tentativi, la donna non è per niente contenta del risultato. André lo chef, per questo motivo, la incoraggia a fare meglio.

Valentina è sconvolta quando scopre cosa è accaduto veramente la notte del suo diciottesimo compleanno. Poi Eva, Robert e Joshua provano in tutti i modi a calmarla, ma è tutto vano. Infine, Valentina prende una notevole e coraggiosa scelta che avrà delle conseguenze molto importanti soprattutto per i suoi genitori. Natascha si sente molto ferita per suo marito che s’incolpa della morte di Romy.

Paul non si controlla più e riesce soltanto a inveire contro di lui. Gli fa delle accuse molto forti. Lui si difende assicurando di aver fatto di tutto per soccorrere la sorella di Lucy, ciò nonostante non è riuscito a salvarla dalla morte a causa della complessità della situazione. Natascha, nel frattempo, si rende conto che suo marito, da solo, non riesce a reggere i rimpianti e sensi di colpa. Jessica si è lussata la caviglia. Henry esce con Franzi al posto della Bronckhorst a una serata molto speciale.

Jessica ha difficoltà a contenere il proprio dispiacere, specialmente perché, il giorno seguente, vede qualcosa che non le è gradito. Alla fine, è arrivato il momento tanto aspettato da Linda e da Denise. Sapere se l’operazione cui è stato sottoposto Christoph è andata bene oppure no. La Saalfeld ha paura per la vita di suo padre invece Annabelle, al contrario, desidera l’esito negativo dell’intervento per mantenere il segreto collegato alla sua paternità. Ed è intenzionata a fare di tutto pur di realizzare i suoi propositi.