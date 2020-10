"Striscia La Notizia", Picone positivo al Covid

L’ondata dei contagicontagi da Coronavirus non si arresta, neanche quella verso le persone del mondo dello spettacolo. Dopo la positività di Antonio Ricci, un altro caso ha colpito “Striscia la notizia”; è stata comunicata la positività di Picone, noto comico e presentatore del noto tg satirico insieme al suo amico e collega Ficarra.

Striscia è iniziato con una dichiarazione di Ficarra: “ Vi starete domandando come mai non c’è Valentino, stasera ci seguirà da casa dove sta aspettando per precauzione il risultato del test molecolare dopo essere risultato positivo al test sierologico. Io faccio un grande in bocca al lupo al mio compare, torna presto”.

Il primo caso scoperto tra i membri della trasmissione “Striscia La Notizia” è stato Antonio Ricci, da tutti considerato “il papà del programma”. L’uomo era risultato positivo al Coronavirus ed aveva avuto la necessità di essere ricoverato in ospedale ad Albenga. Il suo ricoverò è durato una settimana, ma è stato un ricovero motivato da scopi precauzionali. Trascorsi i 7 giorni, l’uomo è stato dimesso e trasferito al proprio domicilio dove ha iniziato il suo periodo di quarantena e le terapie in attesa della totale guarigione.

L’assenza di Picone, dovuta al Covid-19, è arrivata a ridosso della puntata, questo ha creato dei momenti complicati per la messa in onda del programma. La redazione ha optato per mandare in onda il programma e per sostituire Picone. Per la sostituzione di Picone, la produzione e Ricci hanno deciso di affiancare a Ficarra l’inviato Cristiano Militello, il quale è noto per i suoi divertenti servizi sugli striscioni apparsi negli spalti durante le partite di calcio.

Nella giornata di ieri la mediaset ha riscontrato due positività nella sua “scuderia”, ossia quella di Gerry Scotti seguita dunque da quella di Picone. Tutti sperano che si arresti l’onda dei contagi. I telespettatori si domandano se tutti questi contagi nelle produzioni porteranno a far saltare i programmi mediaset.