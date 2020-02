Striscia la notizia, Barbara D’Urso attacca un autore dopo la lite con Vittorio Sgarbi a "Live – Non è la D’Urso"

La lite tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi sta facendo discutere ancora molto. Secondo le ultime indiscrezioni il critico d’arte è stato cacciato, almeno momentaneamente, da tutti i programmi “Mediaset” a causa delle dure affermazioni dette nei confronti della conduttrice di Canale 5.

Durante la sua ospitata a “Live – Non è la D’Urso“, in cui si è parlato dell’ultima edizione de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, Vittorio Sgarbi ha accusato prima Stella Manente e Barbara D’Urso poi di essere raccomandate da Silvio Berlusconi. La conduttrice, offesa dalle dichiarazioni del critico, alza la voce nei suoi confronti provando a cacciarlo dagli studi. L’ospite però, oltre a rifiutare questa proposta, continua ad offenderla usando dei termini molto pesanti.

Lo sfogo di Barbara D’Urso dietro alle quinte

Come abbiamo potuto vedere nell’ultima puntata di “Striscia la notizia”, telegiornale satirico di Canale 5 condotto da Ficarra e Picone, è stato mostrato un fuori onda di Barbara D’Urso dopo la lite con Vittorio Sgarbi a “Live – Non è la D’Urso“. Dietro alle quinte la conduttrice continua a prendersela con il politico per le dure parole, ed a causa della forte rabbia attacca anche un autore.

Nel video in questione possiamo sentire Barbara D’Urso sfogarsi in questa maniera: “Ma stai scherzando? Mi ha detto vattene a fa**ulo stronza. Guarda, Ivan, ti prego eh! Per favore, ti prego, ognuno reagisce come ca**o gli pare. Questo è il mio modo. Ma ci mancherebbe altro, mi dici ‘vaffanc***’ in diretta a me. Ma stai scherzando? O chiede scusa o esce dallo studio”.

Per il momento Barbara D’Urso sta mantenendo il silenzio su questo argomento poiché, né a “Pomeriggio Cinque” né in varie interviste, ha voluto menzionare la sua lite con Vittorio Sgarbi. Nella prossima puntata di “Live – Non è la D’Urso” ne vedremo delle belle.