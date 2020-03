Storie Italiane, Carlo Conti fa una dedica speciale alla figlia di Eleonora Daniele

Carlo Conti ha fatto una dedica speciale alla figlia di Eleonora Daniele, nel corso di un collegamento che l’ha visto ospite della trasmissione “Storie italiane”. Il presentatore toscano ne ha approfittato, intervenendo in videochiamata, per fare una dedica alla bambina, riuscendo a far emozionare i milioni di telespettatori.

Il nostro paese sta attraversando un momento molto difficile, ma Carlo Conti ha provato a regalare momenti di ironia nel corso della videochiamata con Eleonora Daniele. Quest’ultima, rivolgendosi alla collega, ha detto: “Qui siamo in due, c’è Carlotta con me, siamo in due lo sai no?”. Non è tardata ad arrivare la risposta del presentatore de “L’eredità”, il quale ha affermato: “Si e state facendo un bel lavoro entrambe”.

Le parole del conduttore e il brano “Futura”

Carlo Conti ha continuato dicendo che ci sono delle somiglianze tra il suo nome e quello della figlia di Eleonora Daniele. Il conduttore del programma “La corrida” ha ironizzato, parlando con la collega: “Carlotta è un po’ Carlo, state facendo un bel lavoro entrambe”. Successivamente è partita la dedica speciale da parte di Carlo Conti alla figlia di Eleonora Daniele, con riferimento a un brano di un artista unico.

Si tratta di Lucio Dalla e il suo brano si intitola “Futura” ed Eleonora Daniele non ha potuto fare a meno di ringraziare l’amico per questo bel gesto spiegando di amare questa canzone. Queste le parole al riguardo della presentatrice di Storie italiane che ha affermato: “Questa è una canzone che amo tantissimo, la ascoltavo anche da piccola, il primo pensiero per i nostri figli è il futuro, penso infatti a come racconterò a Carlotta tutto quello che sta succedendo adesso”.

Carlo Conti ha risposto dicendo che si tratta del brano più adatto per la figlia e, avviatosi verso il termine del collegamento, il presentatore ha parlato della sospensione de “La Corrida”.