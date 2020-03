Carlo Conti torna a parlare di Maria De Filippi: "La ringrazierò per sempre"

Maria De Filippi e Carlo Conti sono rivali in televisione ma amici nella vita. Maria è la regina di casa Mediaset, mentre Carlo è volto di punta nella Rai, entrambi vantano una carriera di tutto rispetto conducendo programmi che gli hanno restituito successo, stima e affetto del pubblico, che li segue da sempre con molto piacere. Entrambi possono essere definiti due colossi della televisione italiana.

La De Filippi è al timone di “Uomini e Donne“, “C’è posta per te“, “Amici“; Carlo ha condotto “La corrida“, “I migliori anni“, “Tale e quale show“, ma una volta spenti i riflettori e terminata la ‘guerra’ televisiva che li vede contrapposti l’uno all’altra a suon di share, Carlo e Maria sono ottimi amici e mai hanno nascosto l’affetto e la stima reciproca che li lega.

Nonostante siano rivali professionalmente, in una sola occasione sono apparsi insieme in video, si tratta della conduzione congiunta della sessantasettesima edizione del “Festival di Sanremo“, dove Carlo era il conduttore e direttore artistico e Maria la sua valletta d’eccezione. Conti è tornato a parlare di Queen Mary attraverso una diretta Instagram con “Chi“.

Carlo ancora una volta ha espresso parole di lode nei riguardi della sua grande amica, ringraziandola pubblicamente: “Io la ringrazierò per sempre perché si è fidata di me. Nonostante fosse una conduttrice affermata si è fidata, ha seguito le mie idee“. Il conduttore ha confessato come la moglie di Maurizio Costazo abbia seguito le sue idee nonostante la sua fama e la sua esperienza la precedessero e ciò per Carlo conta tantissimo.

Lui che la conosce bene ha poi espresso un parere sul comportamento che Maria sta adottando durante il serale di “Amici”, un comportamento che restituisce una De Filippi inedita, spesso si arrabbia e non le manda di certo a dire, a tal proposito Conti ha dichiarato: “Sicuramente fare una diretta in uno studio vuoto, senza pubblico, per un programma come ‘Amici’ è difficile ma anche se lo studio fosse stato pieno si sarebbe comportata così” e ha poi aggiunto: “Non l’ho mai vista così arrabbiata“. Sicuramente le parole di Carlo faranno piacere a Maria.