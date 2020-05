"Skam Italia", Eleonora ed Edoardo sono assenti nella quarta stagione: svelato il motivo

La quarta stagione della serie televisiva “Skam Italia“ (remake dell’omonima webserie norvegese) è uscita oggi, venerdì 15 maggio 2020, sulle piattaforme di streaming “Netflix” e “TimVision”. La serie televisiva segue le vicende di un gruppo di ragazzi ed è ambientata in un Liceo di Roma. Dopo essere stata cancellata lo scorso agosto è stata rinnovata grazie al contributo di Netflix, per la gioia dei numerosi fan.

La quarta stagione della serie televisiva sarà tutta dedicata a Sana, ma attenzione sarà dedicata anche alle sue amiche. A mancare saranno però i protagonisti della terza stagione: Eleonora Sava (interpretata da Benedetta Gargari) ed il suo fidanzato Edoardo Incanti (intepretato da Giancarlo Commare).

Le motivazioni dell’assenza dei due giovani sono riscontrabili, secondo le dichiarazioni fatte dal regista Ludovico Bessegato a “Fanpage.it”, individuabili nel percorso di studi dell’attrice Benedetta Gargari. Quest’ultima ha infatti portato avanti, insieme alla carriera di attrice, la carriera universitaria, raggiungendo lo scorso anno la laurea in Giurisprudenza.

Il regista ha infatti rivelato come Benedetta abbia fin da subito informato di volersi dedicare alla carriera legale e di non avere più molto tempo da dedicare al mestiere dell’attrice. Gli autori hanno dunque creato le condizioni narrative perchè lei e Giancarlo Commare (che interpreta il tenebroso Edoardo Incanti) dessero comunque il loro contributo. In ogni caso l’uscita di scena dei due attori, pur molto amati, era prevista anche nell’originale norvegese, in cui i due si trasferiscono in America per motivi di studio.

Nonostante questo la loro assenza non è stata particolarmente apprezzata dai numerosi fan. Queste le parole di Benedetta: “Sarà una stagione stupenda. Io, per esigenze di lavoro, sono stata meno presente durante le riprese. Sono comunque orgogliosa di ciò che abbiamo creato fino ad oggi insieme e faccio un grande in bocca al lupo a Bea che si è impegnata tantissimo e merita il vostro affetto, è la sua stagione”.