Skam Italia: la quarta stagione è in arrivo

La quarta stagione di Skam, remake dell’omonima web serie norvegese, ci sarà. La serie televisiva è stata ideata e diretta da Ludovico Bessegato, prodotta da Cross Productions ed è visibile sulla piattaforma di streaming online TIM vision (di proprietà di TIM). La serie segue le vicende della vita quotidiana e relazionale di un gruppo di giovani ragazzi di un liceo scientifico di Roma.

La serie è stata trasmessa da marzo 2018 a giugno 2019, per un totale di 32 episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno. Ad agosto 2019 vi è stata la notizia, da parte della piattoforma di streaming di proprietà di TIM, della cancellazione. Cancellazione che ha portato a numerose polemiche da parte dei fan e degli affezionati alla serie.

L’annuncio era stato comunicato dallo stesso regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato attraverso un’intervista pubblicata sul quotidiano la Stampa in cui riferisce: “Voglio che sappiate che sia io che Cross Productions che gli attori abbiamo veramente fatto tutto quello che potevamo fino all’ultimo. Oltre ogni immaginazione”.

Oggi invece vi è stata la notizia positiva per i fan: la quarta stagione ci sarà. A comunicarlo, in maniera non ufficiale, è stato uno dei protagonisti della serie: Massimo Reale che nella serie interpreta un dottore: lo psicologo scolastico Roberto Spera.

Nella foto pubblicata si vede infatti l’attore Massimo Reale con alcuni personaggi del cast: Ludovico Tersigni (Giovanni Garau), Federico Cesari (Martino Rametta), Francesco Centorame (Elia Santini) e Nicholas Zerbini (Luca Colosio) nel set, in piena fase di registrazione. La data di uscita della quarta stagione non è stata ancora resa nota, anche si suppone avvenga nella prima metà del 2020. Non si sa ancorab però, in quale piattaforma o in quale canale televisivo sarà visibile la serie.