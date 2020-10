Sanremo 2021, la donna che affiancherà i conduttori e i primi cantanti in gara

Come risaputo, il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà con la conduzione di Amadeus e Fiorello. In attesa di avere ulteriori informazioni e la conferma sulla messa in onda a marzo, un mese dopo rispetto alla solita programmazione, emergono le prime anticipazioni. I due noti conduttori saranno affiancati da una figura femminile. Fino ad ora il ballottaggio era tra Vanessa Incontrada e Chiara Ferragni.

Voci di corridoio affermano che gli autori abbiano finalmente preso una decisione. Sono inoltre spuntati i primi nomi dei cantanti in gara alla kermesse canora. Salvo modifiche a causa della seconda ondata di Coronavirus, il festival sarà trasmesso dal 2 al 6 marzo 2021; gli autori del programma hanno deciso di spostare di un mese la messa in onda proprio per non rischiare un’eventuale sospensione della trasmissione, che ha un grandissimo impatto per l’Italia e per la città di Sanremo.

Le due donne che si contendono la coconduzione, come si diceva, sono Vanessa Incontrada, amatissima dal pubblico italiano grazie alle sue recenti apparizioni in tv e Chiara Ferragni, seguitissima nel mondo social, dove ha più di 21milioni di followers. Dalle news che giungono sul Festival di Sanremo sembra che gli autori, complice l’insistenza dei presentatori, abbiano scelto Vanessa Incontrada.

Sembra che la decisione sia avvenuta dopo il bellissimo messaggio pubblicato dalla conduttrice spagnola su Vanity Fair. Nell’articolo pubblicato dalla rivista, la presentatrice ha posato senza veli per combattere il fenomeno delle body shaming – ossia l’ossessione di un corpo perfetto – e l’uso dei filtri per sembrare perfetti. Successivamente alla pubblicazione dell’articolo l’Incontrada ha inoltre pubblicato un monologo sul suo profilo ufficiale Instagram inerente alle stesso argomento.

Sono emersi inoltre i nomi dei primi cantanti che sarebbero il lizza per salire sul palco dell’Ariston in veste di concorrenti in gara. Il primo nome che emerge è Pago, amato dal pubblico grazie alle sue esibizioni a “Tale e quale show”, dove ha espressamente dichiarato che vorrebbe partecipare a Sanremo 2021. Dovrebbero esserci anche Gianluca Grignani, che non è più apparso sul piccolo schermo dal concerto senza pubblico di RTL, Brunori Sas, Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 2020) Piero Pelù e Bugo, ma questa volta da solo.