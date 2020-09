Vanessa Incontrada nuda su Vanity Fair: "Nessuno mi può giudicare"

“Nessuno mi può giudicare (nemmeno tu)“, scritto con tanto di grassetto; questa è la nuova cover del prossimo numero di Vanity Fair, in edicola dal 30 settembre, dove protagonista indiscussa della copertina è Vanessa Incontrada. La frase presa dalla famosa canzone di Caterina Caselli diventa una messaggio forte e incisivo, soprattutto se ad accompagnarlo è il corpo nudo della famosa attrice e presentatrice.

Da sempre infatti la Incontrada ha combattuto in maniera decisa gli stereotipi imposti dalla società, battendosi contro il famoso body shaming. Secondo la presentatrice, la diversità è propria dell’essere umano, e per quanto riguarda la perfezione: “non esiste!“, così dichiarava la donna durante il programma “Vent’anni che siamo italiani“, condotto lo scorso autunno insieme a Gigi D’Alessio, aggiungendo: “So che non dico una grande novità, ma io lo voglio dire, lo voglio gridare e lo voglio urlare: la perfezione non esiste!“.

Nel nuovo numero di “Vanity Fair”, la donna racconta che questo è il momento più bello dei suoi ultimi anni, usando il suo corpo per trasmettere il messaggio che da sempre porta avanti. “Dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza“, afferma la Incontrada, incoraggiando tutte quelle persone, sia donne che uomini, che si sentono diverse rispetto ai canoni della società, di non avere paura, di affrontare la vita con la consapevolezza che la diversità non è una cosa sbagliata, ma è la normalità.

La donna racconta i suoi esordi da modella, per poi parlare della sua gravidanza e della sua forma fisica perduta. Quei chili di troppo che non svanivano e che iniziavano a diventare un peso psicologico, fino al giorno in cui ha realizzato che bisogna accettarsi, senza rientrare necessariamente nei canoni sociali.

La nuova copertina della rivista ha fatto in poco tempo il giro del web, scatenando tutta una serie di commenti sulla delicata tematica del body shaming. In passato l’attrice ha di fatto subito non poche critiche in merito al suo fisico, ma oggi ha imparato non solo ad ignorare tali critiche, ma ad usarle come spinta per superare questa forma di discriminazione.