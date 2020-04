Sanremo 2021, Fiorello conferma il bis di Amadeus: "E’ un pazzo"

Nella giornata di ieri 19 aprile Amadeus è stato protagonista di un collegamento con la trasmissione condotta da Mara Venier, “Domenica In” dove ha avuto modo di rispondere anche alle domande riguardanti il suo possibile bis per la conduzione del Festival di Sanremo. Il presentatore ha ripercorso questa fantastica esperienza come hanno dimostrato anche gli ascolti.

Mara Venier gli ha posto la domanda riguardante la riconferma come direttore artistico e non è tardata ad arrivare la risposta del conduttore che ha risposto in maniera ironica. Queste sono le dichiarazioni al riguardo del presentatore de “I Soliti Ignoti”, il quale ha affermato: “La seconda volta dici ci penso, ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus”.

Il post dello showman sulla sua pagina di Instagram

Questa battuta fa pensare che Amadeus non abbia intenzione di rinunciare a questa proposta e ha fatto notare l’emozione della prima volta che ha ricevuto questa proposta. Il conduttore ha espresso queste parole: “La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no”. Nel frattempo Rosario Fiorello ha commentato sui social, in particolare su Twitter, quando detto dall’amico nel corso della trasmissione di Mara Venier.

Anche sulla sua pagina di Instagram lo showman siciliano ha fatto una battuta per ironizzare su Amadeus: “L’ho sempre detto io è un pazzo, mi ha già chiamato tre volte, ho fatto tre voci diverse dicendo ha sbagliato numero”.

Ciò fa intendere l’intenzione di Amadeus di impegnarsi per pensare alla squadra per il prossimo Festival, ma Fiorello non sembrerebbe del tutto intenzionato a tornare sul palco dell’Ariston. Sotto al post di Fiorello è arrivato il commento del cantante Achille Lauro che si è detto divertito dalla battuta dell’artista. Infine le parole di Rosario Fiorello confermano le dichiarazioni di Giovanna Civitello, la quale ha rivelato che il marito sta sempre al telefono.