Amadeus, le sue paure e il modo in cui trascorre la quarantena volontaria

Le conseguenze del Coronavirus hanno toccato ogni aspetto della società mondiale, anche quella televisiva, che tenta a tutti i costi di restare a galla, con lo scopo di riportare informazione al pubblico e allo stesso tempo concedere anche attimi di svago e di relax. Le reti televisive, dunque, si ritrovano purtroppo a fare i conti con le sospensioni inevitabili di tanti programmi quotidiani.

Uno dei programmi più rappresentativi della Rai è “I Soliti Ignoti“, condotto da Amadeus, il quale si è trovato costretto a cedere il passo al virus. Il presentatore si trova infatti in regime di quarantea volontaria, ma ha rilasciato una corposa intervista al settimanale Oggi, affermando che da sempre è un autentico ipocondriaco e non ha di fatto vergona di affermare di avere molta paura.

A tal proposito infatti il presentatore afferma: “Ho paura, non mi vergogno a dirlo. Tant’è che ho dovuto bloccare le registrazioni de I Soliti Ignoti […] non c’è la necessità di andare avanti a tutti i costi“. Inoltre Amadeus ha parlato anche della sua prima figlia – avuta nel ’98 durante il suo primo matrimonio – che oggi risiede in Spagna, ed ha affermato: “Mia figlia Alice sta in Spagna e mi ha appena chiamato: ‘Papà, anche qui stanno chiudendo tutto’. Gli spagnoli, ma non solo, osservano quello che sta capitando a noi“.

Inoltre il conduttore ha dichiarato anche di essere stato contattato dal Ministero della salute e si è reso da subito disponibile per le tante campagne di sensibilizzazione della società, invitandoli a restare a casa, nel tentativo di arginare la piaga del Coronavirus che sta affliggendo il Paese.

In ultimo il conduttore rivela come sta trascorrendo le sue giornate in quarantena, insieme a sua moglie Giovanna Civitillo e a suo figlio Josè, facendo due calci al pallone insieme al piccolo nel giardino della sua casa di Roma, guardando qualche serie tv e dando una mano in famiglia nelle solite faccende domestiche, nel tentativo di occupare il tempo.