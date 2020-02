"Sanremo 2020": Riki contro la giuria demoscopica

Cosa ne pensa l’autore

Petra Ambrosini - Da quanto ho avuto modo di ascoltare nel corso delle diverse serata del "Festival di Sanremo" e dal mio gusto personale in fatto di musica la canzone di Riki non mi ha particolarmente colpita. Posso comprendere come un giudizio espresso da una giuria composta da 300 membri del tutto sconosciuti possa risultare difficile da digerire.