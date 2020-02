Festival di Sanremo 2020: vince Diodato con il brano "Fai rumore"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano La Rocca - Sono trascorse molto velocemente le cinque entusiasmanti serate del Festival di Sanremo 2020 che, in questa edizione condotta da Amadeus, hanno conquistato ascolti record. Sicuramente questa settantesima edizione sarà ricordata per le tanti emozioni che hanno riscaldato il cuore del vasto pubblico di Rai 1 che ha decretato in parte il suo vincitore.