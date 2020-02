Sanremo 2020, Pierfrancesco Favino presenta il suo ultimo film

Pierfrancesco Favino è un attore italiano diventato celebre per aver ricoperto importanti ruoli cinematografici e televisivi (l’ultimo successo è stata la pellicola “Hammamet” diretta dal regista Gianni Amelio ed uscita il 9 gennaio 2020 in cui Pierfrancesco ha interpretato il politico Bettino Craxi nel corso dei suoi ultimi sei mesi di vita).

Durante la prima puntata della settantesima edizione del Festival di Sanremo, condotto dal presentatore televisivo Amadeus, l’attore ha presentato insieme ad alcuni colleghi protagonisti della pellicola (Emma Marrone, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria) il suo ultimo film.

Pierfrancesco Favino ha già partecipato alla celebre manifestazione canora nelle vesti di co- conduttore affianco alla conduttrice televisiva Michelle Hunziker durante l’edizione del 2018 che ha visto come presentatore e direttore artistico il cantante Claudio Baglioni. Anche lo scorso anno l’attore ha partecipatoalla kermesse durante uno sketch musicale realizzato insieme alla comica Virginia Raffaele.

Il film presentato nel corso della prima puntata del Festival è stato “Gli anni più belli” diretto dal regista Gabriele Muccino ed in cui Pierfrancesco interpreta il ruolo di Giulio, uno dei protagonisti della pellicola: il meno amabile, con una persolità molto complessa e che costituirà l’elemento di disturbo delle vicende trattate. Il film narra la storia di quattro amici che nel corso di oltre quarant’anni di amicizia e vita in comune si perdono e si ritrovano innumerevoli a causa di imcomprensioni e difficoltà, come accade esattamente nella vita quotidiana.

Alcuni membri del cast, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino, hanno cantato la canzone che Claudio Baglioni ha scritto proprio per il film di prossima uscita, 13 febbraio 2020, la canzone dal titolo “Tu come stai?”.

Pierfrancesco ha già preso parte a dei film diretti da Gabriele Muccino, ad esempio “L’ultimo bacio” (2001), “Baciami ancora” (2010) e “A casa tutti bene” (2018).