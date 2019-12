Arriva il trailer di “Hammamet”: Pierfrancesco Favino interpreterà Bettino Craxi

Dopo diversi mesi di attesa, il film Hammamet ha finalmente un trailer ufficiale. Diretto da Gianni Amelio, la pellicola ricostruisce la parabola discendente di Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano dal 1976 al 1993, nonché primo ministro di uno dei governi più longevi nella storia della Prima Repubblica.

Ad interpretare il ruolo di uno dei politici più di spicco degli anni Ottanta, sarà un irriconoscibile Pierfrancesco Favino, che grazie al trucco di scena, risulta sorprendentemente somigliante al leader del PSI morto a gennaio del 2000 proprio ad Hammamet, città della Tunisia dove Craxi decise di trascorrere la latitanza a seguito dell’avvio dell’inchiesta di Mani Pulite, da tutti meglio conosciuta come Tangentopoli.

Per Favino, Hammamet arriva a breve distanza da Il traditore, film in cui si cala nei panni di Tommaso Buscetta, altro personaggio realmente esistito che così come Craxi ha caratterizzato la scena politica e la cronaca degli anni Ottanta. Per quest’ultima interpretazione, nonostante le ottime premesse della vigilia, proprio negli ultimi giorni è arrivata la doccia fredda legata all’esclusione dalla lista ai candidati all’Oscar per il miglior film straniero.

Basato su testimonianze reali, Hammamet arriverà al cinema giovedì 9 gennaio 2020 e sarà distribuito da 01 Distribution. Ambientato nel 1999, il film mostrerà l’uomo politico che a seconda dei punti di vista sarà considerato un esiliato oppure un latitante. Malato e caduto in disgrazia, grazie all’incredibile impersonificazione messa in scena da Favino, più che una biografia sarà un avvincente thriller che a 20 anni dalla scomparsa di Craxi, va a toccare un nervo tuttora scoperto della politica italiana.

Prodotto da Pepito Produzioni con RAI Cinema in collaborazione con Minerva Pictures Group e Evolution People, nel cast non mancheranno anche altri attori di primo piano come Claudia Gerini, mentre le musiche saranno curate dal maestro Nicola Piovani, vincitore di un Oscar nel 1999 per La vita è bella di Roberto Benigni.