Festival di Sanremo, la classifica della prima serata

La prima serata del “Festival di Sanremo“, condotto da Amadeus insieme a Fiorello e Tiziano Ferro, i due ospiti fissi in ogni serata, sembra aver convinto abbastanza il pubblico. Ovviamente non mancano le critiche, in particolar modo sui look di Achille Lauro e Diletta Leotta.

Nelle prime due puntate a decidere le posizioni è la giuria demoscopica, composta da un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori della musica, che esprimono il proprio giudizio da casa attraverso un sistema di votazione elettronico con una applicazione gestita da Emg e Noto Sondaggi.

La classifica della prima serata

La giuria demoscopica, in questa prima puntata, ha scelto le prime dodici posizioni del Festival di Sanremo. Una classifica fischiata molto dalla sala stampa, ed a quanto pare sia il primo classificato che gli ultimi posizionati non sembrano aver convinto in tanti.

La classifica della prima serata è la seguente: primi “Le Vibrazioni” con il brano “Dov’è”; seconda Elodie con “Andromeda”; terzo Diodato con “Fai rumore”; quarta Irene Grandi con “Finalmente Io”; quinto Marco Masini con “Il confronto”; sesto Alberto Urso con “Il sole a est”.

In settima posizione troviamo Raphael Gualazzi con “Carioca”; ottavo posto Anastasio con “Rosso di Rabbia”; nono Achille Lauro con “Me ne frego”; decima Rita Pavone che si è esibita cantando “Niente (Resilienza 74)”; undicesimo Riki con “Lo sappiamo entrambi” e chiude la classifica Morgan & Bugo con il brano “Sincero”.

Ovviamente questo si tratta solamente di un primo assaggio del “Festival di Sanremo”. Nella giornata di stasera infatti si esibiscono gli altri dodici big in gara: Pinguini Tattici Nucleari; Francesco Gabbani; Michele Zarrillo; Elettra Lamborghini; Junior Cally; Enrico Nigiotti; Levante; Piero Pelù; Giordana Angi; Tosca; Rancore e Paolo Jannacci. Da questa serata possiamo poi conoscere un giudizio completo dato dalla giuria demoscopica, prima poi di far dare la parola anche ai telespettatori.