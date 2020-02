Festival di Sanremo, Al Bano Carrisi e Romina Power presentano il singolo scritto da Cristiano Malgioglio

La coppia formata da Al Bano Carrisi e Romina Power è una delle più amate in ambito musicale. I due hanno iniziato a cantare insieme nel ’74, formando una casa discografica chiamata “Libra”. Nel corso degli anni, grazie ai loro successi, si sono esibiti anche in Russia, Ucraina e in America.

In Italia, pensando ad Al Bano Carrisi e Romina Power, vengono immediatamente in mente le loro esibizioni al Festival di Sanremo. Hanno partecipato in coppia alla kermesse sanremese per ben cinque volte, cantando capolavori come “Felicità”, “Ci sarà”, “Nostalgia canaglia”, “Cara terra mia” e “Oggi sposi”. Al Bano ha poi partecipato a Sanremo per altre dieci volte senza la sua ex moglie.

La loro presenza sul palco del Festival di Sanremo 2020 è stata annunciata da Romina Power con queste dichiarazioni all’Ansa: “Sono felice di partecipare come ospite d’onore insieme ad Al Bano alla 70esima edizione di Sanremo il 4 Febbraio ed in quella occasione presentare in anteprima il nostro nuovo singolo ‘Raccogli l’attimo’ scritta con Cristiano Malgioglio. Il primo brano a trovarci d’accordo dopo 25 anni e che da il via al nuovo album omonimo”.

La nuova esibizione di Al Bano Carrisi e Romina Power

In primis il conduttore Amadeus annuncia sul palco dell’Ariston la figlia della coppia, Romina Jr. L’ingresso di Al Bano Carrisi e Romina Power viene presentato proprio da lei. Ma prima di cantare, forse anche a causa dell’emozione, Al Bano stava inciampando sulle scale. Fortunatamente l’artista di Cellino San Marco ha potuto esibirsi senza nessun tipo di problema.

Dopo questo piccolo inconveniente, la coppia inizia cantando “Nostalgia canaglia” e poi un medley formato da tre canzoni: “La siepe”, “Ci sarà” e ovviamente il loro pezzo forte intitolato “Felicità”. Al Bano e Romina Power successivamente presentano il loro inedito, dopo 25 anni dall’ultimo, intitolato “Raccogli l’attimo” scritto da Cristiano Malgioglio. Il paroliere, presente nel pubblico, ha ricevuto anche una standing ovation.