Don Matteo 12 soppiantato da Sanremo 2020, Nino Frassica: "Con 50 mila firme fermiamo il Festival"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano La Rocca - Nino Frassica è straordinario: un uomo schietto, sincero e simpatico che non ha filtri. La sua risposta ha generato molte risate ma purtroppo non tutti hanno percepito l'ironia dell'attore che, con grande allegria, ha risposto a un suo fan deluso per lo slittamento di "Don Matteo". Adesso per i tantissimi seguaci della fiction non resta altro che attendere il ritorno dei loro beniamini ma nel frattempo, per ammorbidire l'attesa, possono intrattenersi con Nino Frassica che sicuramente saprà come farli ridere.